Unruhe im Stadtrat: Herold nennt Wittmair „faul und feige“ in der Vorgehensweise

Neuburger Stadtrat kritisiert seinen Kollegen, nach dem dieser Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in einem Redebeitrag beleidigt.

In der jüngsten Stadtratssitzung nutzte Michael Wittmair (Die Linke) den Tagesordnungspunkt „Berichterstattung und Anfrage“, um seinen Unmut darüber deutlich zu machen, dass sein Antrag auf die Entschuldung der Stadt Neuburg (wir berichteten) in seinen Augen nicht ordentlich behandelt wurde und bezichtigte dabei auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling der Arbeitsverweigerung. In seinen Äußerungen verglich er Gmehling außerdem mit einem achtjährigen Kind, das Sachverhalte nur verstehe, wenn man diese in den einfachsten Worten erkläre.

Dies wollte Stadtrat Florian Herold (Freie Wähler) so nicht stehen lassen und trat nach Wittmair ans Rednerpult. Herold kritisierte „die regelmäßigen Tiraden, die persönlich und beleidigend und unnötig sind“. Wittmair mache sich laut Herold nicht die Mühe, für seine Themen im Stadtrat Mehrheiten zu finden, sondern verwende seine Energie stattdessen darauf, das Stadtoberhaupt regelmäßig zu beleidigen. „Es ist feige und faul uns hier auf diese Weise unsere Zeit zu stehlen und die Vorgehensweise nicht akzeptabel“, schloss Herold.