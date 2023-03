Unruhe nach Habeck-Vorschlag: Wie wird Neuburg künftig mit Wärme versorgt?

Plus In der Energiebranche steht ein großer Wandel an. In Neuburg gibt es hierzu noch einige Fragezeichen – vor allem nördlich der Donau und in der oberen Altstadt.

Öl- und Gasheizungen sind ab 2024 verboten? Solche Meldungen über ein Vorhaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck machen seit Wochen die Runde. Die Folge für die Stadtwerke Neuburg: Viele Bürgerinnen und Bürger wenden sich mit Fragen an den lokalen Versorger. Sebastian Basel, seit diesem Jahr der neue Bereichsleiter Vertrieb, berichtet von zahlreichen Anrufen in den vergangenen Wochen. "Die Menschen sind verunsichert", stellt er fest. "Teilweise aber falsch informiert." Doch das Vorhaben der Bundesregierung beschäftigt nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern auch die Stadtwerke selbst. Dort müssen sich die Verantwortlichen nun mehr denn je Gedanken darüber machen, wie bestimmte Teile der Stadt mit Wärme versorgt werden. Für Neuburg Nord, also das Stadtgebiet nördlich der Donau, ist bislang völlig unklar, welche Quelle die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner künftig zum Heizen beziehen sollen. Und auch für die obere Altstadt bestehen einige Fragezeichen.

Grundsätzlich will Basel zum Vorhaben von Habeck und der Ampelkoalition klarstellen: Ab 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. "Das heißt nicht, dass ich automatisch meine Heizung herausreißen muss", betont Basel. Es gehe um Neubauten – oder den Fall, dass die bestehende Heizung kaputtgeht und man eine neue benötigt. Dann könnte es, je nach Wohnort, bald kompliziert werden.

Wann kommt die Nahwärme in die obere Altstadt Neuburgs?

Grundsätzlich baut Neuburg auf die Nahwärme, demnächst steht der Anschluss von Rockwool an. Die Abwärme der Industrie im Gewerbegebiet Grünau soll künftig möglichst weite Teile der Stadt versorgen. Bis 2025 sollten die Leitungen in der unteren Altstadt verlegt und am Stadtberg angekommen sein, so Basel. Was dann kommt, ist momentan unklar. Die Verantwortlichen wollen auch die obere Altstadt an die Nahwärme anschließen. Doch der Knackpunkt ist die Finanzierung, schließlich wäre das Vorhaben aufwendig. Der Bereich ist eng und schwer zugänglich, die wenigen Straßen nur schwer über einen längeren Zeitraum zu sperren. Aktuell können die Verantwortlichen nicht sagen, wie und wann hier Nahwärme kommen kann. In den kommenden zwölf Monaten müsse sich herauskristallisieren, welchen Weg man gehen möchte, sagt Basel.

Sebastian Basel ist der Vertriebsleiter der Stadtwerke Neuburg. Foto: Andreas Zidar

Die Zeit drängt, Stichwort Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen. Was wird also aus Gasheizungen in der oberen Altstadt, die in den nächsten Jahren kaputtgehen? "Es wird Härtefallregelungen geben", ist sich der Vertriebsleiter der Stadtwerke sicher. Zumal Wärmepumpen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten auch keine sinnvollen Alternativen seien – Basel zählt als limitierende Faktoren Platzmangel, Denkmalschutz, nicht ausreichender Sanierungszustand und Lärmbelastung der Wärmepumpen auf. In seinen Augen ist das Vorhaben der Bundesregierung "extrem ambitioniert", das bis 2024 kaum umsetzbar sei. Der kurzfristige Wechsel zahlreicher Heizungsanlagen scheitere an der Verfügbarkeit von Material und Personal. Wer nicht sofort eine gesetzliche Vorgabe erfüllen kann, müsse jedoch nichts befürchten. Aufgrund der fehlenden Übergangszeit sei ein solcher Tausch kaum einklagbar, sagt Basel, der vielmehr einen jahrelangen Prozess erwartet – was ebenfalls im Sinne des Gesetzgebers wäre.

Mit welcher Energie wird Neuburg Nord künftig versorgt?

Viele Gedanken machen sich die Verantwortlichen in der Stadt derzeit um Neuburg Nord. Dieser Bereich ist durch die Donau vom aktuell geplanten Nahwärmenetz getrennt. Theoretisch wäre es möglich, eine Nahwärmeleitung unter der Donau zu verlegen, jedoch nur mit hohem (finanziellen) Aufwand, weshalb man diesen Weg von vornherein zurückgestellt hat, erklärt Basel. Eine Planung in diese Richtung gebe es nach wie vor keine. Doch was ist die Alternative? Nördlich der Donau fehlt die Industrie, die Wärme in ein Netz einspeisen könnte. Also braucht es ganz neue Wege.

Momentan ist eine Flusswärmepumpe im Gespräch, mit der man Energie aus der Donau gewinnen könnte – ein Modell, für das sich Stadtrat Hans Mayr (CSU) schon länger starkmacht. Der Vorteil: Mit einer solchen Anlage könnte man der allgemeinen Erwärmung der Flüsse entgegenwirken. Langfristiges Risiko mit dieser Form der Energiegewinnung wären die sinkenden Pegel. Momentan laufen hierzu Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt. Sollte sich eine Flusswärmepumpe nicht realisieren lassen, sei eine weitere Alternative für Neuburg Nord die sogenannte Pyrolyse, das Verkohlen von Biomasse oder Biomasse-Heizkraftwerke, und natürlich seien in diesem Bereich auch Wärmepumpen eine Möglichkeit, erklärt der Stadtwerke-Vertriebsleiter.

Welche Tipps hat er aktuell für Bürgerinnen und Bürger, deren langfristige Energieversorgung noch nicht absehbar ist? Ganz wichtig sei: "Nicht in Panik verfallen." Vielleicht könne man bereits vorbereitende Arbeiten erledigen, beispielsweise Dämmung und Fenster sanieren. Hierfür solle man sich professionell beraten lassen, um alle Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Grundsätzlich betont Basel: "Es wird keiner vergessen." Momentan stelle die Bundesregierung im Energiesektor große Weichen, die Details kläre man erst nach und nach. Ein Weg, der völlig untypisch für Deutschland sei.