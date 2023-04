Neuburg

10:58 Uhr

Unsere Welt in Bildern: Fotografen des Kunstkreises stellen Werke aus

Plus Ein Ausstellungsbesuch der sich lohnt: Bis zum 14. Mai stellt die Fotogruppe des Kunstkreises Neuburg unter dem Titel "4plus1" ihre Arbeiten aus – erstmalig im Fürstengang.

Von Elke Böcker Artikel anhören Shape

Die Fotografinnen und Fotografen des Kunstkreises gibt es bereits seit 2008, ihre erste Ausstellung fand in der Volksbank statt, alle übrigen im Geriatriezentrum. Doch für die zehnte Ausstellung unter dem Titel "4plus1" habe man sich den Fürstengang gewünscht, so Annemarie Meilinger im Gespräch.

An der 40 Meter langen Wand hängen jetzt die Vierer-Arbeiten der neun Fotografinnen und vier Fotografen – alle digital fotografiert, dazwischen ein paar Texte von maßgeblichen Fotografiekritikern. Gegenüber – unterbrochen durch große Fenster und den Treppenaufgang – gibt es jeweils eine großformatige Einzelarbeit der gleichen Fotografen zu betrachten. Manchmal korrespondieren die fünf Arbeiten miteinander, oft aber auch nicht. Ziel sei es gewesen, so Meilinger in ihrer Einführung, die ganz unterschiedlichen Sichtweisen der "echten§ Fotografen auf die Welt zu zeigen oder wie Susan Sonntag schreibt "Fotografien sammeln, heißt, die Welt sammeln".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen