Unterstützung für Baumpflanzaktion des Descartes-Gymnasiums

Den langen Weg von Hummeltal (Landkreis Bayreuth) nach Neuburg scheute Herr Dr. rer. nat. Harald Kilias nicht. Als Vorstand des Stiftungsvorstands der Stiftung Wald, Wild und Flur in Europa kam er vor Kurzem ans Descartes-Gymnasium, um eine Spende über 1000 Euro persönlich an das P-Seminar „Descartes goes green“ zu überreichen. Die neun Schülerinnen und Schüler des P-Seminars hatten bereits im letzten Schuljahr eine umfangreiche Baumpflanzaktion organisiert, die nun im November umgesetzt werden wird. An vier verschiedenen Standorten im Raum Neuburg werden die fünf 7. Klassen des Descartes-Gymnasiums gut 100 klimaresistente Laubbäume pflanzen, darunter auch einige alte Obstsorten. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit verschiedenen externen Partnern – der Unteren Naturschutzbehörde, der Stadtgärtnerei, dem Landespflegeverband und dem Wittelsbacher Golfclub. Das Ziel des P-Seminars war und ist es, sich gegen den Klimawandel zu stemmen und langfristig zur Klimaanpassung beizutragen. Bäume binden CO2, halten Wasser im Boden, kühlen die Umgebung und erhöhen die Biodiversität, und das über viele Jahrzehnte. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf knapp 4500 Euro, die über Spenden und staatliche Fördermittel akquiriert werden konnten. Herr Dr. Kilias war von der Idee der Jugendlichen von Anfang an begeistert und konnte den Stiftungsrat schnell überzeugen, das Projekt finanziell zu unterstützen. Die P-Seminaristen, ihre Betreuungslehrkraft und die Schulleitung bedankten sich recht herzlich für die großzügige Unterstützung und freuten sich riesig über den „großen Scheck“.

