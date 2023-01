Unterstützung gesucht: Neuburger Fadenspieler planen volles Programm

Die Neuburger Fadenspieler planen nach einem erfolgreichen Jahr viel für das Jahr 2023. Außerdem suchen sie Unterstützung.

„Leicht war es nicht, das Jahr 2022!“. Diesen Spruch zusammen mit einem Schulterzucken hört man nicht nur von dem kleinen Marionettentheater, sondern jeder Verein kann über die Widrigkeiten der vergangenen Jahre ein Lied singen. Aber wären die Neuburger Fadenspieler nicht ein so kreativer Haufen an motivierten Marionettenspielern, hätten sie nicht voller Euphorie und Motivation im Frühjahr 2022 ihr neues Theater mit einer Neuinszenierung begonnen. Neben einem Rückblick auf 2022 freuen sie sich auch auf das junge Jahr 2023.

„Rotkäppchen“ stand 2022 im Plan, und trotz Masken- und Abstandsregelung konnte das Theater einigermaßen gut belegt werden. Weiter ging es mit der „kleinen Raupe“, gefolgt von „Rumpelstilzchen“ als Theater aus dem Koffer. Nach der Sommerpause waren dann schnell die Vorstellungen vom „Brezelbäcker“ und dem Weihnachtsstück „Der Stern“ ausverkauft. So waren die Marionettenspieler gut ausgelastet, bieten sie ja immer noch Sondervorstellungen für geschlossene Gruppen oder die Vorstellungen für Kindergärten und Schulen an drei Vormittagen im Mai.

Das neue Theater wird laut eigenen Angaben sehr gut angenommen; wenn auch nicht mehr so viele Zuschauer Platz haben, so ist doch durch die neue stufenförmige Sitzplatzanordnung eine Verbesserung bei der Sicht gegeben. Durch den Neuzugang von Ralph Pauli, der sich um die neue Technik und Beleuchtung kümmert, konnte auch die Tonqualität wesentlich verbessert werden. Aber die Tücke liegt im Detail, und so muss jedes Stück an die neuen Voraussetzungen der Bühne angepasst werden. Da passen dann die Kulissen nicht mehr, oder große und schwere Requisiten können nicht mehr von der Seite hereingehoben werden. Und so muss das Ensemble um Edeltraud Schubert, bestehend aus Stilla Bauch, Inge Eitelhuber, Ariane Gerstner, Uschi Golling, Luise Ilchmann, Margit Kramer und Klemens Wesolowski, immer wieder improvisieren, um zur Premiere fertig zu sein oder plötzliche Krankheitsfälle mit schnellen Umbesetzungen abzufangen.

Neuburger Fadenspieler freuen sich über positive Jahresbilanz

Gleich nach Neujahr ging es dann auch schon los mit der Probe für das nächste Stück, „Zwerg Nase“. Das Märchen von Wilhelm Hauff erzählt von Jakob, dem Sohn einer Marktfrau, der sich über das Aussehen einer Kundin lustig macht. Als die alte Frau ihn bittet, ihr die Kräuter nach Hause zu tragen, und ihn zwingt, in ihrem Haus einen Teller Suppe zu essen, wird er von ihr in ein Eichhörnchen verzaubert und muss fortan für sieben Jahre in ihrem Dienst stehen. Doch nicht nur das, sie verwandelt ihn in einen hässlichen Zwerg, und in dieser Gestalt muss er wieder in seine alte Welt zurück. Das Märchen ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Die Vorstellungen sind am 11., 12. und 19. Februar, jeweils um 16 Uhr im Theater im Amalienhof. Kartenbestellungen können verbindlich unter kartenbestellung@fadenspieler-neuburg.de vorgenommen werden.

Und was ist noch geplant? Im März geht es weiter mit der „kleinen Raupe“, und dann mit dem Erwachsenenstück „Das goldene Ei“. Danach wird „Otti, der Dicke“ nicht nur für die Kindergärten und Schulen angeboten, sondern auch auf dem Schlossfest 2023 zu sehen sein. Außerdem suchen die Fadenspieler neue, motivierte Mitspieler. Wer Interesse hat, kann sich bei den Fadenspielern unter www.fadenspieler-neuburg.de melden. (AZ)