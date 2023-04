Neuburg

06:30 Uhr

Kupferdiebe hinterlassen im Raum Neuburg auch emotionalen Schaden

Plus Im Raum Neuburg sind wieder Kupferdiebe aktiv - alleine heuer sind 14 Fälle bekannt. Die Diebstähle an Kirchen und Kapellen ärgern nicht nur Mesner und Kirchenpfleger.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

14 Diebstähle an Kirchen und Kapellen allein in diesem Jahr – die Kupferdiebe sind im Raum Neuburg wieder aktiv. Der Sachschaden ist mit rund 7000 Euro überschaubar, aber das respektlose Vorgehen der Täter hinterlässt auch emotionalen Schaden.

So stellten die unbekannten Kupferdiebe Mitte vergangener Woche ihr Fahrzeug in der Nähe der Kirche St. Luzia in Neuburg-Zell ab, eilten zur Kirchenmauer und rissen in wenigen Minuten sechs Regenfallrohre aus Kupfer ab. Ein längeres Stück erwies sich als hartnäckig, die Diebe ließen es hängen. Zuvor hatten sie die Rohre einer Kirche im Karlshulder Ortsteil Grasheim weggerissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen