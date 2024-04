Uralt und top modern: Das macht die Neuburger Büchereien besonders

Plus Gleich zwei Büchereien stehen den Neuburger Bürgern zur Verfügung. Wo man mit welchem Anliegen genau richtig ist, verraten wir passend zum Welttag des Buches.

Sie könnten in mancherlei Hinsicht nicht unterschiedlicher sein und doch verbindet die beiden Neuburger Büchereien mehr als man denkt. Die eine beherbergt uralte Schätze, bei der anderen kann man die modernsten Medien ausleihen. Wann wäre ein besserer Anlass als zum Welttag des Buches, um einen Blick auf diese beiden Neuburger Schatztruhen zu werfen, die vor allem eines seit etlichen Jahren vermitteln: die Freude und Faszination am Lesen.

"Wir sind ein Ort für alle", da sind sich Bettina Augustin (Leiterin der Staatsbibliothek) und Stefanie Martin (Leiterin des Bücherturms) einig. Denn die Neuburger Büchereien gehören zwar nicht offiziell zusammen, verstehen sich aber als ein großes Angebot für alle Neuburger Bücherwürmer - und arbeiten deshalb auch Hand in Hand zusammen.