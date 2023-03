Zwischen Mitgliederschwund und langer Treue: Die Kreisverkehrswacht zieht Bilanz

Plus Die Kreisverkehrswacht Neuburg kämpft gegen einen Mitgliederschwund. Aber diejenigen, die dabei sind, bleiben lange, wie die aktuellen Ehrungen zeigen.

Sie stehen morgens und mittags an Fußgängerüberwegen und an Kreisverkehren – überall dort, wo Kinder auf dem Weg zur Schule Straßen überqueren müssen. Die Schulweghelferinnen und -helfer sind der sichtbarste Teil der Kreisverkehrswacht Neuburg. Die Gelbjacken sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Am Montag zog der Vorsitzende Heinz-Jürgen Schermbach bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Bilanz für 2022.

Dabei war seine nach eigenem Bekunden schönste Aufgabe die Ehrung der langjährigen Mitglieder. Insgesamt 825 Jahre konnte Heinz-Jürgen Schermbach bei der Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht Neuburg am Montagabend ehren. Der Vorsitzende hatte gleich mehrere Urkunden dabei für langjährige Mitglieder und Helfer. Allen voran erhielt Norbert Hohenester eine Urkunde - er ist schon schier unglaubliche 65 Jahre dabei.

Das angebotene Fahranfängertraining bei der Kreisverkehrswacht Neuburg wird kaum angenommen

Vor der Kür hatte der Vorsitzende die Pflicht gesetzt und die Projektleiter von ihren Arbeiten berichten lassen. Peter Schulz ist nicht nur Geschäftsführer der Kreisverkehrswacht, er organisiert auch die Fahrsicherheitstrainings, die coronabedingt im vergangenen Jahr noch nicht in vollem Umfang durchgeführt werden konnten. Dennoch: Neben fünf Lehrgängen für Freiwillige Feuerwehren, zu denen Wehren nicht nur aus der Region, sondern bis aus Garmisch teilnahmen, wurden Motorradfahrer und Autofahrer im Umgang mit ihren Fahrzeugen in Extremsituationen geschult. Zusätzlich gab es Kurse für Fahrer von Transportern und für die Berufsgenossenschaft. Auffällig sei, so Schulz, dass das Fahranfängertraining kaum angenommen werde. Und das bei einem Preis für den Kurs in Höhe von 20 Euro. Teils würden noch nicht mal gekaufte Gutscheine eingelöst.

Über eine rege Teilnahme konnte sich dagegen Bernd Schwarz nicht beschweren. Er leitet die Jugendverkehrsschule. 31 Kindergärten mit knapp 600 Kindern erhielten Verkehrsunterricht und zwölf Schulen mit über 630 Kindern nahmen am Fahrradführerschein teil. Tendenz steigend.

Aktionstage der Kreisverkehrswacht Neuburg für die 10. Klassen sind einmalig in Bayern

Ingolf Süß, der nach 29 Jahren als Vereinsvorsitzender mit inzwischen 80 Jahren noch Projektleiter für die Aktionstage für die 10. Klassen der weiterführenden Schulen ist, zog ein Fazit über den gesamten Zeitraum, seit die Aktion vor 27 Jahren gestartet wurde. Bei diesen 25 Aktionstagen haben rund 24.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. „Diese Veranstaltung ist einmalig in Bayern.“

Ähnlich verhält es sich mit dem Schulbustraining für die Schulanfänger, wie Fahrlehrer Josef Libal berichtete. Zusammen mit dem Busunternehmen Spangler bietet die Verkehrswacht Kurse an für Buskinder und für Radfahrer, die ganz nah an der Praxis den Kindern den Blickwinkel aus dem Bus zeigt. Bei diesem Kurs können Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen.

Im Vergleich mit der bayernweiten Besetzung mit Schulweghelfern steht die Verkehrswacht vergleichsweise gut da. Das sei den Koordinatorinnen und Koordinatoren zu verdanken, so Schermbach.

Alles in allem ein Verein, der aus dem Streben nach Verkehrssicherheit nicht mehr wegzudenken ist. Trotzdem kämpfen auch die Wachtler mit einem schleichenden Mitgliederschwund. Dem will Heinz-Jürgen Schmalbach nun auf ganz konventionelle Weise entgegentreten – mit Einzelwerbungen. Und dabei sollen alle Mitglieder helfen. „Infostände oder Soziale Netzwerke haben uns nichts gebracht.“ Man müsse die Menschen direkt ansprechen. Der Mitgliedsbeitrag von 15 Euro pro Jahr könne kein Hinderungsgrund sein. Wie wichtig die Verkehrswacht für den Landkreis sei, betonte auch Sabine Schneider, stellvertretende Landrätin, in ihrem Grußwort.

2022 gab es acht Schulwegunfälle im Bereich der Verkehrswacht Neuburg

Polizeihauptkommissar Franz Sailer stellte die Unfallstatistik 2022 für den Landkreis und für das Gebiet der Verkehrswacht Neuburg, dem früheren Altlandkreis, vor: Bei landkreisweiten 2673 Unfällen verletzten sich 501 Personen, vier Menschen starben im Straßenverkehr. Drei tödliche Verkehrsunfälle ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Neuburg. Von den insgesamt im Bereich der PI aufgenommenen Unfällen waren 545 sogenannte Wildunfälle. Die Zahl der Unfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss stieg leicht an. Mit acht Schulwegunfällen verdoppelte sich diese Zahl zum Vorjahr. Und auch die Fahrradunfälle stiegen an. Bei insgesamt 119 Unfällen verletzten sich 85 Personen leicht und 28 schwer. 15 Prozent der Unfälle fanden auf Pedelecs statt. Und bei zwei Dritteln der Unfälle waren die Radfahrer die Verursacher.

Heinz-Jürgen Schermbach, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Neuburg (rechts) mit einem Teil der für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrten Verkehrswachtler. Foto: Manfred Dittenhofer

Diese Mitglieder der Kreisverkehrswacht wurden wegen ihrer Treue zum Verein geehrt

65 Jahre Kreisverkehrswacht: Norbert Hohenester (65 Jahre Mitglied bei der Kreisverkehrswacht Neuburg) - 50 Jahre: Franz Thaler, Wilhelm Rogler, Wolfgang Kaps, Heinz Hohenester, Heribert Berg - 45 Jahre: Albert Probst, Willi Prieß, Elke Heyne, Willibald Heckl, Heinz Bachhofer - 40 Jahre: Ulrich Mittl - 30 Jahre: Ingolf Süß, Ludwig Schlosser, Harald Schlichter, Detlef Reith, Clemens Herrle, Bernhard Gmehling - 25 Jahre: Josef Spangler, Thomas Felbier - 20 Jahre: Wilfried Stromeier.