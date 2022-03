Im Parkhaus am Neuburger Parkbad wüteten mehrfach Vandalen. Nun hat die Polizei die Täter ermittelt. Es handelt sich unter anderem um elf- und zwölfjährige Kinder.

Zum Jahreswechsel 2021/2022 ist es, wie berichtet, zu diversen Sachbeschädigungen am Parkdeck des Neuburger Parkbads gekommen. Nun ist es der Polizeiinspektion Neuburg in enger Kooperation mit der Stadt Neuburg gelungen, die Verursacher zu ermitteln, teilt die Polizei mit.

Vandalismus am Neuburger Parkbad: Polizei ermittelt Kinder als Täter

Bei der ersten Tat, die sich am 29. Dezember 2021 zugetragen hatte, verunstalteten zwei Täter mittels Graffiti den Bodenbelag des Parkhauses. Der hier angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Im zweiten Fall am 30. Dezember 2021 zündelten die Täter mit Papier und verschmorten die Türklinke des Treppenaufgangs. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. In beiden Fällen konnten ein elf- und ein zwölfjähriger Schüler als Verursacher ermittelt werden.

Sachbeschädigung: Feuerlöscher im Parkhaus am Neuburger Parkbad versprüht

Am 12. Januar entwendeten mehrere Täter Feuerlöscher aus dem Bereich des Parkhauses und versprühten diese auf den Parkdecks und im Treppenhaus. Die Schadenshöhe in diesem Fall kann noch nicht abschließend beziffert werden. Auch hier gelang im engen Schulterschluss Polizei und Stadt Neuburg die Ermittlung der Täter. Es handelte sich um eine sechsköpfige Gruppe von Schülern, die für die Beschädigung verantwortlich zeichneten.

Auf die Verursacher kommen laut Polizei in allen drei Fällen zivilrechtliche Forderungen seitens der Stadt Neuburg zu. (nr)