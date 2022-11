Vandalismus auf dem Friedhof: Ist Videoüberwachung doch eine Option?

Nach der Beschädigung zahlreicher Gräber in Neuburg fragen sich viele, wie man den Friedhof schützen kann. Die Stadt will prüfen, ob eine Videoüberwachung irgendwie möglich wäre.

Die Zerstörungswut zweier Teenager auf dem städtischen Friedhof in der Franziskanerstraße hat viele in Neuburg schockiert. Der Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag diskutiert, wie man den Friedhof in Zukunft besser vor solchen Taten schützen kann. „Viele Familien waren betroffen“, betonte Klaus Babel (FW), der sich nach möglichen Maßnahmen zur Sicherung erkundigte.

Vandalismus in Neuburg: Wie kann man den Friedhof besser schützen?

Ein solcher Wunsch sei vollkommen berechtigt, antwortete Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Er verwies darauf, dass der Friedhof grundsätzlich abends abgesperrt wird, in diesem Fall sind die Täter offenbar über einen Zaun eingestiegen. Man könne sich nun Maßnahmen wie einen Stacheldraht oder elektrischen Zaun überlegen, um ein solches Einsteigen zu verhindern. „Das halte ich aber nicht für angemessen“, so Gmehling. Beim Thema Videoüberwachung habe ihn Thomas Petri, der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, bereits mehrfach einbremsen müssen – das Filmen eines öffentlichen Raumes sei nur dann legal, wenn Vorwürfe vom Kaliber Mord im Raum stehen, erklärte der Rathauschef.

Doch eine Videoüberwachung auf Neuburger Friedhof?

Otto Heckl (CSU) machte einen Vorschlag, wie man die gesetzliche Hürde möglicherweise umgehen kann. Er regte an, den Friedhof lediglich abends und nachts zu filmen, wenn der Bereich ohnehin abgesperrt ist. „Dann ist er nicht mehr öffentlich“, mutmaßte Heckl. „Das ist eine sehr gute Idee“, lobte OB Gmehling, der nun beim Datenschutzbeauftragten anfragen möchte, ob eine solche Regelung zulässig wäre. Florian Herold (FW) sprach sich gegen solche Schritte aus. Man würde die Sache dadurch „hochschaukeln“. „Ich glaube, unsere kleine Stadt regelt noch vieles selber“, ist Herold überzeugt, der sich vielmehr eine Stärkung im sozialen Bereich und in der Jugendarbeit wünscht.

