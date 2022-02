Neuburg

11:45 Uhr

Vandalismus in Neuburg: Stadt stellt Corona-Unmut fest

Ein Beispiel für Vandalismus in Neuburg: Täter haben an einer Bushaltestelle eine Scheibe eingeschlagen.

Plus Regelmäßig kommt es in Neuburg zu Vandalismus. Die Stadt stellt einen Corona-Unmut fest, der die Stimmung aufheizt. Wie man versucht, die Täter zu schnappen.

Von Laura Freilinger

Man könnte an dieser Stelle viele Beispiele nennen. Eines aus der jüngeren Vergangenheit: Neulich hat eine zwölfjährige Schülerin mehrere Autos in Neuburg verunstaltet und dabei einen Schaden von rund 5000 Euro angerichtet. Ein Fall von vielen. Sachbeschädigungen, auch in Form von Vandalismus – blinder Zerstörungswut also –, kommen in Neuburg regelmäßig vor. Mal sprühen Jugendliche mit Feuerlöschern in der Innenstadt, mal werden Wände beschmiert oder Fenster eingeschlagen.

