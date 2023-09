Vandalismus in Neuburg: Unbekannter zerkratzt mindestens elf Fahrzeuge

Ein unbekannter Täter hat in Neuburg mindestens elf Fahrzeuge zerkratzt. Außerdem wurden ein Außenspiegel und die Fensterscheibe einer Schule beschädigt.

In der Gustav-von-Philipp-Straße in Neuburg sind zwischen Sonntag, 20.25 Uhr, und Montag, 17.20 Uhr, mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt worden. Der unbekannte Täter zerkratzte laut Angaben der Polizei mit einem Gegenstand die rechte Fahrzeugseite der dort geparkten Fahrzeuge. Nach bisherigem Stand wurden elf Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

In einem ähnlichen Zeitraum wurde in der Fünfzehnerstraße in Neuburg der rechte Außenspiegel eines dort geparkten VW beschädigt. Dem äußeren Anschein nach trat oder schlug der bis dato unbekannte Täter gegen den Außenspiegel, wodurch der Schaden entstand. Dieser dürfte sich auf circa 500 Euro belaufen.

In einem weiteren Fall bemerkte der Hausmeister einer Schule in der Berliner Straße in Neuburg am Montag gegen 7 Uhr, dass am Gebäude eine Fensterscheibe beschädigt wurde. Dem äußeren Anschein nach entstand der Schaden durch einen Steinwurf. In diesem Fall dürfte der Sachschaden schätzungsweise 500 Euro betragen, teilt die Polizei mit. (AZ)

In allen drei Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen.