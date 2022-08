Neuburg

vor 32 Min.

Vandalismus und Diebstahl: Was wurde aus den kostenlosen Tampon-Spendern?

Der Tampon-Spender in der Tiefgarage am Schrannenplatz hat immer wieder Probleme bereitet. Die Stadt beklagt Vandalismus und Diebstahl.

Plus Seit gut einem halben Jahr sind Menstruationsartikelspender an öffentlichen Toiletten in Neuburg angebracht. Die Stadt beklagt Vandalismus, Diebstahl und diverse „Spaßaktionen“.

Von Tabea Fackelmann

Für menstruierende Personen sind die Menstruationsartikelspender auf den öffentlichen Toiletten ein Segen. Wenn man von der Periode überrascht wird oder seine Hygieneartikel vergessen hat, erhält man seit Februar diesen Jahres in mehreren WCs in Neuburg kostenlos Tampons oder Binden. Dahinter steckte ein Antrag von Stadtrat Michael Wittmair (Linke). Ihm ging es darum, dass öffentlich zugängliche Toiletten inklusive WCs in Schulen nicht nur mit Seifen, Toilettenpapier und Papierhandtüchern, sondern auch mit Menstruationsartikeln wie Binden und Tampons ausgestattet werden. In der Begründung seines Antrags sah er es als Aufgabe der Stadt an, „die finanzielle Mehrbelastung, die gezwungenermaßen für menstruierende Personen entsteht, auszugleichen“. Wie berichtet, setzte die Stadtverwaltung den Antrag um. Doch was wurde in der Zwischenzeit aus den Tampon-Spendern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .