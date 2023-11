Vater und Kind auf dem Rad von Auto erfasst – ein Schwerverletzter

Weil ein 18-Jähriger in Neuburg zu schnell unterwegs ist und die Kontrolle über sein Auto verliert, erfasst er ein Fahrrad. Darauf ist ein Vater mit Kind unterwegs.

Bei einem Unfall am Montagmittag in der Augsburger Unterführung ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann (35 Jahre), der gemeinsam mit seinem Kind (vier Jahre) unterwegs war, erfasst. Dieses wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei Neuburg mitteilt, war ein 18-Jähriger aus Oberhausen mit seinem Auto von der Adolf-Kolping-Straße kommend durch den Kreisverkehr gefahren. Diesen wollte er in Richtung Augsburger Straße verlassen. Dabei geriet der Wagen vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit außer Kontrolle, überfuhr eine Verkehrsinsel, beschädigte einen Wegweiser und überquerte die Gegenfahrbahn. Dort erfasste das Auto den Radfahrer mit Kind und stoppte schließlich erst an der Mauer der Unterführung.

Schwerer Radunfall in Neuburg: Teile des völlig zerstörten Fahrrads flogen auf die Straße

Beide Opfer wurden mit dem Krankenwagen ins Neuburger Krankenhaus gefahren. Der junge Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls dort eingeliefert. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein Teil des bei dem Unfall komplett zerstörten Fahrrads flog gegen einen stadteinwärts fahrenden Wagen und beschädigte diesen leicht. Die Feuerwehr Neuburg übernahm die Verkehrsabsicherung, unterstützte den Rettungsdienst und verhinderte eine Kontamination des Erdreichs durch auslaufende Betriebsstoffe. (AZ)