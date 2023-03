VdK Pflegebegleiter: Mit Freude Gutes tun

Sie sind keine "Ersatz"-Pflegekräfte, kein Fahrdienst oder Einkaufsservice. Pflegebegleiter des VdK Neuburg-Schrobenhausen bringen Menschlichkeit und Abwechslung und gehen mit erfülltem Herzen wieder heim.

Vorlesen, gemeinsam spazieren gehen, zusammen kleine Freuden des Alltags genießen oder einfach mal nur „da sein“: Die Pflegebegleiterinnen und -begleiter des VdK Neuburg-Schrobenhausen ergänzen und unterstützen Pflegesituationen zu Hause, indem sie Zeit schenken und den Alltag durch zusätzliche Aktivitäten bereichern.

Dabei sind sie weder „Ersatz“-Pflegekräfte noch Fahrdienst oder Einkaufsservice. Die VdK Pflegebegleiter kommen mit Freude, bringen Menschlichkeit und Abwechslung und gehen mit erfülltem Herz wieder nach Hause. So wie Frau Luba aus Neuburg, die strahlend von ihrer Begleitung erzählt: „Wenn die älteren Herrschaften überglücklich sind, dass ich mit ihnen zum Gottesdienst gegangen bin, dann geht mir das Herz auf.“

Im April bildet der VdK Neuburg-Schrobenhausen wieder Pflegebegleiter aus

Im April bildet der VdK wieder neue Pflegebegleiter aus, denn die Nachfrage nach dieser unkomplizierten und unentgeltlichen Unterstützung ist groß. „Wir sehen, dass bei steigenden Kosten in der professionellen Pflege weniger Leistung am Ende für die Pflegebedürftigen herauskommen. Der Bedarf an zusätzlicher Entlastung in der häuslichen Pflege wächst,“ erklärt die Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke auf Nachfrage. „Und die Menschen greifen nach jedem Strohhalm, der sich bietet. Solch niedrigschwellige und unbürokratische Angebote sind daher gefragt, und die Menschen dahinter, die VdK Pflegebegleiter, einfach gold-wert.“

Die Kreisgeschäftsführerin ist froh, dass Ende April der bayernweite Kurs in Neuburg stattfinden wird. „Da haben es die Teilnehmer aus Neuburg und Schrobenhausen natürlich sehr praktisch, was hoffentlich viele dazu bewegt, sich einen Ruck in Richtung Ehrenamt zu geben“, meint sie abschließend.

Informationen zu den Pflegebegleitern und natürlich auch zu allen sozialrechtlichen Fragen gibt es in der VdK Kreisgeschäftsstelle Neuburg-Schrobenhausen, Telefon 08431/41029. (AZ)