Stadtwerke Neuburg: Der "Klimaaktivist" Kuttenreich sagt endgültig Servus

Im Kinopalast Neuburg verabschiedet sich Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich aus dem Amt, von Weggefährten und Polit-Prominenz. Die neue Doppelspitze übernimmt.

Jetzt also ist er wirklich weg: Richard Kuttenreich, über zehn Jahre Leiter der Stadtwerke Neuburg, hat sich verabschiedet. Nicht mit übermäßig vielen Worten, aber so, wie es zu ihm passt mit einem Empfang der anderen Art. In den Kinopalast Neuburg hatte er geladen, wer ihn auf seinem beruflichen Weg begleitet hatte: Stadträte, Kreisräte, Unternehmer und Kollegen. Im Kinosessel sitzend, durchlebten sie mit Kuttenreich noch mal den wohl wichtigsten Moment seiner Karriere: die Auszeichnung mit dem Energy Efficiency Award 2022 in Berlin.

Warum ein Abschied im Kino? Kuttenreich selbst gab in seiner kurzen Ansprache die Antwort: "Hier ist immer was los, hier ist ein Ort für moderne Kultur und Themen, die uns in Zukunft prägen", sagte der 60-Jährige. Das passe zu den Stadtwerken, die ebenfalls als moderner Dienstleister und treibende Kraft in Sachen Wärmewende agiere. Das Kino wurde es aber auch, weil Kuttenreich seinen Gästen gerne einen Film empfohlen hätte - einen, der zum Nachdenken, zum Wechsel der Perspektive bringt. Leider blieben die wenigsten für "Der Bauer und der Bobo", notierten sich aber hoffentlich den Titel für später.

Hat vieles angeschoben in Neuburg: der Werkleiter der Stadtwerke Neuburg, Richard Kuttenreich, hat sich verabschiedet. Foto: Barbara Wild

Doch die Leinwand blieb nicht ungenutzt: In einem achtminütigen Film durchlebten die rund 80 Gäste nochmals die Preisverleihung des Energy Efficiency Awards 2022. Kuttenreich nahm damals für die Stadtwerke den Preis in Berlin entgegen. Mit den Projektpartnern Ago Energie und Anlagen und der Gea Refrigeration Germany wurde er für die Entwicklung der neuartigen Hochtemperatur-Wärmepumpe ausgezeichnet. "Dieses Gerät gibt der Wärmeversorgung in Neuburg viel Sicherheit", sagte Kuttenreich. Die Heizleistung liege aktuell bei 1,4 Megawatt - zum Vergleich: Wärmepumpen für Einfamilienhäuser liegen da eher zwischen drei und 16 Kilowatt. Von der Heizleistung profitiert Verallia.

Mit dem Wärmenetz hat Neuburger bereits 21 Millionen Kilo CO₂ gespart

Doch zu technisch wollte an diesem Abschiedstag keiner werden. Vielmehr ging es Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in seiner Laudatio darum, den Kuttenreichs Mut und Willen, wirklich etwas zu verändern, zu würdigen. Im besten Sinne sei er ein "Klimaaktivist", da er durch den Wandel der Stadtwerke vom Energieverteiler hin zum Energieerzeuger die Wärmewende in Neuburg auf den Weg gebracht habe. 21 Millionen Kilogramm an CO₂ werden dadurch jährlich eingespart. "Damals wurde der Entschluss zum Wärmenetz mit Abwärme kritisiert und belächelt, heute profitieren davon 2500 Haushalte, Donaumalz und das Klima", sagte Gmehling. Darauf könne Kuttenreich stolz sein. "Danke für deinen Weitblick und dein Engagement." Landrat Peter von der Grün schloss sich diesem Dank in kurzen Worten an.

Neuburgs OB Bernhard Gmehling überreichte Kuttenreich zum Dank die Figur eines Ottheinrich. Foto: Barbara Wild

Die Stadtwerke sorgen für den Herzschlag der Stadt, hat es wohl einmal Neuburgs Stadtpfarrer Vitus Wengert formuliert: Strom, Wasser, Wärme, Verkehr - ohne das alles, wäre das Alltagsleben lahmgelegt. Jetzt sorgen zwei neue Männer dafür, dass dieser Herzschlag nicht aus dem Takt gerät. Kuttenreich übergab einen echten Holzstab und damit die Führung der Stadtwerke an die neue Doppelspitze Florian Frank und Ernst Reng. Es werden diese beiden sein, die im Jahr 2024 den Ringschluss für das Wärmenetz feiern. Ein Moment, den Kuttenreich noch gerne erlebt hätte? "Es ist alles auf der Zielgeraden, das wird niemand mehr aufhalten und damit ist die Grundarchitektur für das Neuburger Wärmenetz vollendet", sagt er. Oder frei interpretiert: Jetzt läuft es auch ohne ihn.