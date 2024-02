Veranstalter muss Werbeplakate für Faschingsparty in Neuburg wieder abnehmen

Mit großen Plakaten und Bannern wirbt ein Veranstalter auf öffentlicher Fläche für eine Party an Weiberfasching in Neuburg. Jetzt müssen sie wieder runter.

In Neuburg gehört zum Stadtbild, dass auf Plakaten oder mit Schildern für Veranstaltungen geworben wird. Schließlich sollen die Menschen in der Stadt ja erfahren, was los ist - und das am besten auf den ersten Blick. Doch wer wo aufhängen kann, ist durch eine klare Satzung der Kommune geregelt. Zudem muss dafür bezahlt werden. Wer keine Genehmigung einholt, muss mit Konsequenzen rechnen. Für einen Veranstalter einer Faschingsparty an Weiberfasching heißt es deshalb: Alles muss wieder runter.

Der Weiberfasching ist in Neuburg ein Abend, an dem in vielen Locations und Bars gefeiert wird. Da wird um die Aufmerksamkeit der potenziellen Besucher gebuhlt. Dennoch müssen sich die Werbenden an die Regeln halten. Mit großen, sogenannten Spannbändern wirbt ein Veranstalter für eine Party in der Neuburger Altstadt am kommenden Donnerstag. Das teilweise auf öffentlichem Grund.

Werbebanner für Boxenstall-Party in Neuburg muss wieder entfernt werden

"Das ist nicht genehmigt und die Werbebanner müssen unverzüglich wieder abmontiert werden", sagt Neuburgs Pressesprecher Bernhard Mahler. Das Ordnungsamt habe mit dem Initiator Kontakt aufgenommen. Bei privatem Gelände oder privaten Zäunen müsse der Veranstalter direkt mit dem Besitzer absprechen, ob Banner abgehängt werden können.