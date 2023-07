Neuburg

vor 52 Min.

Veranstaltungen in der Markthalle: Brückenkollektiv bekommt finanzielle Starthilfe

Plus Das Neuburger Brückenkollektiv will drei Monate lang Konzerte und Ausstellungen in der Markthalle anbieten. Dafür bat es um eine Finanzspritze. Zudem ist eine Poesie-Show geplant.

Von Anna Hecker

Das Neuburger Brückenkollektiv hat sich viel vorgenommen. In der jüngsten Kulturausschusssitzung war der Verein mit mehreren Anträgen vertreten. Unter anderem hofften die Mitglieder auf finanzielle Unterstützung für eine Poesie-Show im Schlösschen Hessellohe. Und dann gibt es da ja noch das Großprojekt Markthalle. Hier will der Verein drei Monate lang ein breit aufgestelltes Kulturprogramm umsetzten. Für eine passende Ausstattung bat das Brückenkollektiv nun um finanzielle Unterstützung.

Sie haben sich auf die Fahne geschrieben junge Künstler zu unterstützen und das Kulturangebot in Neuburg zu erweitern. An verschiedenen Orten will das Brückenkollektiv daher Veranstaltungen auf die Beine stellen. Im Kulturausschuss stellten sie dem Gremium zunächst ein etwas kleineres Projekt vor. Zusammen mit der Neuburger Künstlerin Elena Calliopa ist eine Poesie-Sow unter dem Name "Poesinnlich" im Schlösschen Hessellohe geplant. Die Veranstaltung ist auf zwei Tage angelegt und soll visuelle Elemente mit Poesie verbinden. Konkret sollen 40-minütige Lesungen durch digitale Projektionen ergänzt werden. Das Gremium entschied sich für einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro für die Veranstaltung.

