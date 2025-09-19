Neuburg bekommt neue Trinkwasserbrunnen – unter anderem in der oberen Altstadt

Auf dem Münchner Oktoberfest ist öffentliche Trinkwasserversorgung längst etabliert: Wo bei der Einführung 2023 erst vier Trinkwasser-Zapfstellen standen, sind es heuer schon zehn. Ein deutlicher Beleg dafür, wie wichtig kostenlose Wasserversorgung im öffentlichen Raum geworden ist – gerade in Zeiten steigender Temperaturen. Auch in Neuburg rückt das Thema Hitzeschutz immer stärker in den Blick.

Zwei öffentliche Trinkwasserbrunnen gibt es bereits: am Nassler-Vorplatz zwischen Schrannen- und Spitalplatz sowie in der Hertleinkurve am Donaukai. Nun soll ein weiterer in der oberen Altstadt folgen. Eingebracht hat den Antrag Stadtrat und Stadtmarketingreferent Klaus Babel (Freie Wähler). Er möchte den neuen Brunnen in der oberen Altstadt installieren lassen – an einem Ort, der sich „im Sommer besonders aufheizt“.

Mehr Trinkwasserbrunnen für Neuburgs Altstadt: Stadtrat Klaus Babel stellt Antrag

Als Standort schlägt Babel den Gehsteig direkt vor dem Harmoniegebäude der Stadtverwaltung vor. Konkret soll der erste von vier Pollern auf dem Bürgersteig entfernt werden. So hätte man guten Zugang, wenn man vom Schloss kommend in die obere Altstadt hinaufgeht. „Ein Trinkwasserbrunnen ist ein Zeichen von Lebensqualität und Nachhaltigkeit“, betont Babel. Er diene Touristen, die den Anstieg zur Altstadt bewältigen müssen, genauso wie Anwohnern, Senioren oder Kindern, die an heißen Tagen unterwegs sind. Und auch beim nächsten Schloßfest werden sich die Besucher über kostenfreies Trinkwasser freuen. Dort hatte der Preis für einen halben Liter Mineralwasser von teilweise 4,90 Euro für massive Kritik gesorgt.

Der Antrag stößt Unterstützung in der Kommunalpolitik. Auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) habe dem Projekt bereits seine Zustimmung signalisiert, so Babel. Ebenso sehen Stadtmarketing und Tourismusreferat den Brunnen als sinnvolle Ergänzung. „Das ist keine Konkurrenz zur Gastronomie, sondern ein niedrigschwelliges, solidarisches und vor allem ergänzendes Angebot für alle“, erklärt Babel. Finanziert werden könnte das Projekt über den „Verfügungsfonds Obere/Untere Altstadt“ – Babel hofft dabei auf eine 50-prozentige Förderung.

Die Kosten für den Brunnen, inklusive Leitungen und Wartung, schätzt Babel auf rund 25.000 Euro. Spätestens bis zum Sommer 2026 sollte das Vorhaben umgesetzt sein. Und Babel ist sicher: „Es wird nicht der letzte Trinkwasserbrunnen, der in Neuburg gebaut wird, bleiben. Trinkwasserbrunnen gehören zu einem Zukunftskonzept, insbesondere in Bezug auf den fortschreitenden Klimawandel.“

Dort soll er hin – der geplante Trinkwasserbrunnen in der oberen Altstadt von Neuburg Foto: Paul Pfaffel

Hitzeschutz für die Zukunft: Rückhalt von OB und Stadtmarketing für Trinkwasserbrunnen

Und tatsächlich bekommt Neuburg auch an anderen Stellen neue Trinkanlagen. Die Säule für den Volksfestplatz im Ostend sei bereits geliefert und werde noch in diesem Jahr aufgestellt, berichtet David Riek von der Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch der Bewegungspark im Schwalbanger bekomme einen solchen Brunnen, eventuell ebenfalls noch heuer. Die Neuburger Innenstadt soll ebenfalls weiter aufgerüstet werden. Bislang stehen zwei Trinkwasserbrunnen am Nassler-Vorplatz zwischen Schrannen- und Spitalplatz sowie in der Hertleinkurve am Donaukai. Die Verwaltung sucht derzeit einen dritten möglichen Standort.

Gerhard Schoder (Grüne) hatte sich in seinem Antrag zur Verbesserung des Hitzeschutzes neben den Trinkwasserbrunnen auch gewünscht, öffentliche Gebäude wie den Bücherturm in die Trinkwasserversorgung miteinzubeziehen. Dies müsse zuerst technisch und organisatorisch intern geprüft werden, antwortete die Verwaltung, zusammen mit dem Hinweis, dass im Bücherturm bereits ein Trinkwasserspender steht, den die Öffentlichkeit benutzen darf. Außerdem könne man Aktionen wie das Refill-Netzwerk bei den Gastwirten und Geschäftsinhabern bekannt machen. Gastronom Manfred Enzersberger (CSU) äußerte im Bauausschuss den Wunsch, die Nutzung der Trinkwasserbrunnen ermitteln zu lassen. Schließlich sehe er am Nassler-Brunnen „nie jemanden“.

Neuburg bekommt mehrere neue Trinkwasserbrunnen. Bisher gibt es erst zwei – am Nassler-Vorplatz und in der Hertleinkurve. Foto: David Fuchs (Archivbild)

Kommunalpolitik: Bauausschuss diskutiert über Hitzeschutz – Streit um Kosten

Schoder hatte in seinem Antrag außerdem Wasservernebelungssysteme vorgeschlagen, die durch feine Sprühen von Wasser durch Hochdruckdüsen eine Abkühlung bringen. Diese würden, je nach Ausführung, pro Stück zwischen 10.000 und 30.000 Euro kosten. „Davon halte ich wenig, so schlimm ist die Hitze bei uns noch nicht“, antwortete Bernhard Pfahler (FW). Das Gremium stimmte am Ende mit knapper Mehrheit gegen eine solche Maßnahme – ebenso wie gegen Schoders Wunsch, Sitzmöbel und Bänke vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Sitzmöbel werde man weiterhin unter Bäumen oder auf der Nordseite von Häuserzeilen platzieren, erklärt Riek.

Einmal mehr uneinig waren sich Schoder und OB Gmehling beim Thema Finanzen. Der Grünen-Politiker hätte gerne Gelder für den Hitzeschutz im Haushaltsplan für 2026. Der Rathauschef sah das Thema jedoch, vor allem mit Blick auf die Trinkwasserbrunnen, als „erledigt“ an, was zu einem kleineren Wortgefecht zwischen beiden führte. Der Ausschuss stimmte auch gegen diesen Punkt in Schoders Antrag.