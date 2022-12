Neuer Agilis-Fahrplan bringt Verbesserungen für Zugpendler aus Neuburg

Ab Sonntag werden für die Agilis-Züge zwischen Neuburg und Ingolstadt in beide Fahrtrichtungen geänderte Fahrtzeiten gelten. Dennoch gibt's noch Wünsche.

Ab Sonntag, 11. Dezember, werden für die Züge der Agilis Eisenbahngesellschaft auf der Strecke zwischen Neuburg und Ingolstadt in beide Fahrtrichtungen geänderte Fahrtzeiten gelten. Matthias Enghuber ( CSU), Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen, begrüßt die Verbesserungen für Zugpendler, die der neue Fahrplan mit sich bringt. "Es freut mich sehr, dass Agilis einige Wünsche der Neuburger Zugpendler berücksichtigen und umsetzen konnte", sagt der Abgeordnete in einer Mitteilung.

Besonders erfreulich dürfte die Änderung sein, dass die Züge auf der Strecke von Ingolstadt in Fahrtrichtung Neuburg nun bei jeder Fahrt auch in Weichering und Rohrenfeld halten. Der bisherige Zug um 18.41 Uhr abends fährt durch die Fahrplanänderung schon um 18.35 Uhr in Ingolstadt ab, hält auf dem Weg nach Neuburg aber auch in Weichering und Rohrenfeld. Bisher war dies die einzige Verbindung am Tag ohne Halt in Weichering und Rohrenfeld.

Mit dem Halbstundentakt in den Abendstunden kommt man den Pendlern, die nach Neuburg fahren, entgegen

Weitere Verbesserungen gibt es beim Takt zwischen Ingolstadt und Neuburg an Werktagen. Durch eine zusätzliche Verbindung um 16.34 Uhr gibt es für die Pendler am Abend nun einen durchgehenden Halbstundentakt von 16.11 bis 19.11 Uhr auf der Strecke von Ingolstadt nach Neuburg. "Mit dem Halbstundentakt in den Abendstunden kommt man den Pendlern, die nach Feierabend zurück nach Neuburg fahren, sehr entgegen", so der Abgeordnete.

Auf der entgegengesetzten Fahrtrichtung von Neuburg nach Ingolstadt wird mit dem Fahrplanwechsel an Werktagen um 6 Uhr morgens ebenfalls ein zusätzlicher Zug eingesetzt. Daraus ergibt sich ein vollständiger Halbstundentakt in Richtung Ingolstadt in der Pendlerzeit von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr vormittags. Enghuber begrüßt den durchgehenden Halbstundentakt zu dieser wichtigen Verkehrszeit, sieht aber dennoch weitere Verbesserungsmöglichkeiten. "Viele Berufspendler beginnen ihre Frühschicht um 6 Uhr morgens oder müssen weiter nach München und Nürnberg. Ein durchgehender Halbstundentakt ab 5 Uhr morgens wäre hier optimal", sagt Abgeordneter Enghuber.



Die Agilis Eisenbahngesellschaft betreibt den Schienenpersonenverkehr zwischen Neuburg und Ingolstadt und auf weiteren Strecken in Bayern. Zahlreiche Neuburger, die aus beruflichen Gründen nach Ingolstadt pendeln, sind auf den Schienenverkehr angewiesen. Aber auch einige Schülerinnen und Schüler sowie Studenten aus Neuburg pendeln mit der Bahn nach Ingolstadt. "Gerade der vollständige Halbstundentakt zur Hauptverkehrszeit ist für die zahlreichen Zugpendler aus Neuburg ein wichtiges Anliegen", sagt Landtagsabgeordneter Enghuber.

Agilis verbessert auch den Service an der Verkaufsstelle am Neuburger Bahnhof

Ab dem Fahrplanwechsel wird zeitweise auch in Neuburg jeweils ein Fahrkartenautomat mit einer Videofunktion ausgerüstet. Zu festgelegten Zeiten, die über die regulären Öffnungszeiten der Verkaufsstellen hinausgehen, erscheint am Bildschirm ein Button, über den die Fahrgäste mittels Videotelefonie direkt mit einem Servicemitarbeitenden der TDV (Transdev Vertrieb GmbH) verbunden werden. "So können Kundinnen und Kunden auch an Standorten ohne Personal oder außerhalb der Öffnungszeiten auf eine persönliche Beratung zurückgreifen“, erklärt Gerhard Knöbel, kaufmännischer Geschäftsführer von Agilis.

In der Verkaufsstelle in Neuburg stehen folgende Leistungen zur Verfügung: Verkauf von Nahverkehrsfahrscheinen und von Fahrscheinen des Verbundtarifs (je nach Standort der Verkaufsstelle), Nachträgliche Vorlage persönlicher Zeitkarten und Bezahlung EBE sowie Ausgabe und Annahme von Abo-Anträgen. Öffnungszeiten an der Verkaufsstelle "Reiseservice HoyerW direkt am Bahnhof sind Montag bis Freitag 6 bis 11.30 und 13 bis 18 Uhr. (AZ)