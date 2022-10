Verfolgungsjagd durch Neuburg: Kradfahrer flüchtet vor der Polizei

Die Polizei will in Neuburg einen Kradfahrer anhalten. Der flüchtet spektakulär durch die Neuburger Innenstadt - ohne Helm, auf der Gegenspur. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, stellte eine Streife der Polizei Neuburg einen Leichtkraftradfahrer fest, der von der Donaubrücke kommend, nach rechts in die Luitpoldstraße abbiegen wollte und hierbei keinen Helm trug. Diesen führte er laut Polizei an seinem linken Arm mit. Zudem konnten die Beamten erkennen, dass am Fahrzeug keinerlei Kennzeichen angebracht war.

Als der Zweiradfahrer von der Streife mittels Signalgeber und Blaulicht zum Anhalten aufgefordert wurde, beschleunigte dieser schlagartig und entzog sich hierdurch der Kontrolle. Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte dem, bis dato unbekannten Mann, einige Minuten folgen. Letztendlich gelang es dem Zweiradfahrer, der laut Polizei einen sehr riskanten Fahrstil an den Tag legte, unbekannt zu entkommen.

Verfolgungsjagd: Kradfahrer flüchtet durch die Innenstadt von Neuburg

Während der Verfolgungsfahrt, welche sich durch große Teile der Innenstadt zog, nutzte der Kradfahrer teilweise die Gegenspur, schnitt diverse Kurven, überquerte mehrere Straßen, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten und fuhr unentwegt mit überhöhter Geschwindigkeit.

Die Beamten konnten erkennen, dass der unbekannte Täter schulterlange, dunkle Haare hatte und eine weiße Jacke trug. Das Leichtkraftrad konnte nicht näher beschrieben werden. Den unbekannten Fahrzeugführer erwartet zu den zahlreichen Verkehrsverstößen ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (AZ)