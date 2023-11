Verfolgungsjagd: Mann flüchtet unter Drogen vor der Neuburger Polizei

Ein Neuburger liefert sich am frühen Dienstagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Am Ende stellen die Beamten gleich mehrere Verstöße des Mannes fest.

Der Fahrer eines Kleinkraftrads hat sich am frühen Dienstagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Neuburger Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Mann gegen 0.15 Uhr einer Kontrolle unterziehen. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei im Bereich Kahlhof in Fahrtrichtung der Staatsstraße 2035 unterwegs. Als der Fahrer die Streifenbesatzung erblickte, bog er zu einem dort angrenzenden Weiher ab und versteckte sich. Als sich die Beamten näherten, setzte der Mann erneut seine Fahrt fort, die Flucht zog sich über rund fünf bis zehn Minuten bis hin zum Gnadenfelder Weg, so die Polizei. Dort überholte das Streifenfahrzeug das Kraftrad. Der Fahrer des Kraftrads geriet hierbei aufs Bankette und ins Schleudern. Hierbei touchierte er die rechte Seite des Polizeifahrzeuges. Verletzt wurde bei dieser Kollission keiner der Beteiligten, der Kradfahrer kam nicht zu Sturz.

Verfolgungsjagd mit der Polizei in Neuburg

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Neuburger keine Fahrerlaubnis besitzt. Weiter wurde ein Alkoholwert von 0,72 Promille gemessen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Die Beamten führten eine Blutentnahme durch und stellten das Kraftrad sicher. Am Dienstfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der 35-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. (AZ)