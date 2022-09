Verfolgungsjagd über Gehweg: Zwei Autofahrer geraten aneinander

Zwei Autofahrer geraten in Neuburg aneinander. Es kommt unter anderem zu einer Verfolgungsjagd über den Gehweg.

Am Dienstag gegen 16.10 befuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Donauwörther Straße in westlicher Richtung. Zur gleichen Zeit wollte laut Polizei ein 32-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt von dem dortigen Tankstellengelände aus auf die Donauwörther Straße einfahren. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah der Fahrer zunächst das Auto, das auf der Donauwörther Straße unterwegs war. Hierbei kam es zunächst zu einer Gefährdung, die aber keinen Unfall zur Folge hatte. Darüber war der 32-jährige Fahrer offensichtlich verärgert und nahm die Verfolgung auf.

Verfolgungsjagd: Zwei Autofahrer streiten in Neuburg

Bei der Verfolgung benutzte der Fahrer laut Polizeiangaben verbotswidrig den Gehweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nachdem er den Verfolgten über den Gehweg eingeholt hatte, steuerte der 32-Jährige sein Fahrzeug wieder auf die Straße, um den Verfolgten anschließend bis zum Stillstand auszubremsen. Nach einem kurzen Streitgespräch entfernte sich der Verfolger in unbekannte Richtung. Der 63-jährige Fahrer notierte sich das Kennzeichen und erstattete im Nachgang Anzeige. Gegen den 32-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „Nötigung im Straßenverkehr“ sowie „Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“ eingeleitet. (AZ)