Vergiftung: Bewusstloses Rentnerpaar in Neuburger Stadtteil Ried gefunden

Im Wohnhaus eines Neuburger Ehepaares hatte sich Kohlenmonoxid angesammelt. Die Opfer kamen in Kliniken mit Druckkammern. Die Polizei sucht nach den Ursachen.

In letzter Sekunde ist im Stadtteil Ried ein Rentnerpaar nach einer Kohlenmonoxidvergiftung gerettet worden. Die beiden über 80-Jährigen lagen am Samstag bereits bewusstlos in ihrer Wohnung. Als der Sohn aus München seine Eltern telefonisch nicht erreichen konnte, bat er einen Nachbarn um Nachschau. Der erkannte sofort die gefährliche Situation und setzte einen Notruf ab. Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr rasten Sanitäter, Notarzt, Polizei sowie die Feuerwehren Neuburg und Ried-Hessellohe Richtung Eugen-Erdner-Straße. Die Sanitäter konnten die bewusstlosen Eheleute aus der Wohnung holen und zunächst auf der Terrasse versorgen. Zwei Hubschrauber landeten unterhalb des Rieder Kirchberges und flogen die beiden Opfer in Kliniken mit Druckkammern. Ihr Zustand sei nach Auskunft von Einsatzkräften kritisch gewesen.

In der Wohnung in Neuburg-Ried schlugen Gas-Messgeräte an

Die Feuerwehr lüfteten alle Räume des Hauses und setzten dazu Belüftungsgeräte ein. Die Ursache der Vergiftung konnte offenbar noch nicht geklärt werden. In dem Einfamilienhaus befindet sich eine Ölheizung und ein Kachelofen. Als die Einsatzkräfte am Samstag in die Wohnung gingen, schlugen die Messgeräte für Kohlenmonoxid und -dioxid deutlich an. Angeblich soll "eine Art Gasgeruch" bereits Tage vorher bemerkt worden sein.

Vermutlich als die Konzentration zu stark geworden war, haben die Bewohner das Bewusstsein verloren. Das giftige Gas könnte bei unvollständiger Verbrennung von Heizöl entstanden sein. Ein Kaminkehrer habe aber nach dem Zwischenfall nur unauffällige Abgaswerte gemessen. Somit muss die genaue Ursache noch geklärt werden.