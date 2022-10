Verjüngt und artenreicher: So will Neuburg seinen Stadtwald verändern

Plus Der Neuburger Stadtwald soll fit für die Zukunft gemacht werden. Verantwortliche kritisieren, dass Förster für ihre Arbeit oft "Prügel" von der Öffentlichkeit bekommen.

Mit ihren 250 Hektar gehört die Stadt Neuburg nicht zu den großen Waldbesitzern, aber ihre Forsten sind weitgehend in gutem Zustand. Jetzt soll der Stadtwald abschnittsweise verjüngt und artenreicher gemacht werden.