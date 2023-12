Verkehr an der Augsburger Unterführung: Jetzt kommt ein Zebrastreifen

An der Augsburger Unterführung in Neuburg tut sich etwas, diesmal für Fußgänger. Vor dem Kreisverkehr soll ein Zebrastreifen mehr Sicherheit bieten.

Der neue, umstrittene Radweg hat den Verkehr an der Augsburger Unterführung in den Fokus gerückt. Nun tut sich an dieser Stelle erneut etwas. Konkret geht es um den dortigen Kreisverkehr. Der bietet den Fußgängerinnen und Fußgängern bislang an zwei der vier Ein- und Ausfahrten einen Zebrastreifen - an der Adolf-Kolping-Straße stadteinwärts sowie der Bürgermeister-Sing-Straße. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) hat beantragt, auch an den beiden anderen Ein- und Ausfahrten, also an der Augsburger Straße sowie der Adolf-Kolping-Straße Richtung Bahnhof, den Passanten zusätzlich zu den Querungshilfen einen eigenen Überweg zu ermöglichen. Denn auch an diesen Stellen finde reger Fußverkehr statt, ist Pfahler überzeugt.

Neuburg: An der Augsburger Unterführung entsteht ein Zebrastreifen

Im Verkehrsausschuss am Dienstagabend betonte Ordnungsamtsleiterin Birgit Peter-Fest, dass an der Adolf-Kolping-Straße sicher nicht so viele Menschen die Straße überqueren, wie es für das Anlegen eines Zebrastreifens erforderlich wäre. Anders sehe es an der Augsburger Straße aus, dort sei die Frequenz höher. So argumentierte auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU). Ein Zebrastreifen an der Adolf-Kolping-Straße in Richtung Bahnhof sei in seinen Augen "völlig überflüssig" - so oder so komme man in die Innenstadt. Der Überweg an der Augsburger Straße dagegen "drängt sich geradezu auf", so der OB.

Die Mitglieder des Verkehrsausschusses sahen dies genauso. Sie waren geschlossen für den Zebrastreifen Richtung Augsburger Unterführung und mehrheitlich gegen eine solche Maßnahme an der Adolf-Kolping-Straße.

