Verkehrssicherheitstage: Neuburger Schüler tippen Nachrichten am Steuer

800 Schülerinnen und Schüler üben bei den Verkehrstagen in Neuburg sicheres Verhalten. Unter anderem wird ein Überschlag, ein Aufprall und Tippen am Steuer simuliert.

Ein Überschlag mit einem Auto ist keine Kleinigkeit – 800 Jugendliche können das „Erlebnis“ dieser Tage im Simulator nachempfinden. Die Kreisverkehrswacht Neuburg-Schrobenhausen organisiert wieder ihre Verkehrssicherheitstage, und neun Schulen aus dem Landkreis machen mit.

Der Parcours in der Neuburger Mittelschule will die Aufmerksamkeit der jungen Leute erreichen und ihre Sinne schärfen für kritische Situationen im Straßenverkehr. Am besten werden solche Momente ganz vermieden, das Hauptziel heißt deshalb Prävention. Alle zehnten Klassen sind gekommen. „Das ist unsere Zielgruppe, sie sollen etwas mitnehmen für ihr Verhalten im Straßenverkehr“, wünscht sich Jürgen Schermbach, der neue Kreisvorsitzende der Verkehrswacht.

Helena vom Descartes-Gymnasium hatte den Mut und probierte den Überschlagsimulator. Wer den Druck auf den Gurt verringert und den Kopf abstützt, kann sich problemlos befreien. Foto: Winfried Rein

„Eine vorbildliche Aktion“ nennt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zur Eröffnung die Bemühungen der Verkehrswacht. Der zweite Kreisvorsitzende hat dabei insbesondere Ingolf Süß im Blick. Der langjährige Bezirks- und Kreischef der Verkehrswacht hat die Sicherheitstage sozusagen erfunden. Nach drei Jahren Pause läuft derzeit die 25. Auflage. Neu bieten die Ehrenamtlichen neben Schulbusübungen für ABC-Schützen ein Pedelec-Training für Senioren an. Vertreter des Innenministeriums haben sich das Neuburger Modell mehrmals angesehen, doch es ist bei wenigen Nachahmern geblieben. Ein Hauptgrund dürfte die aufwendige Organisationsarbeit sein. In Neuburg sind die Sicherheitstage sukzessive gewachsen, längst kommen auch die Zehntklässler der Franz-von-Lenbach-Schule Schrobenhausen oder der Mittelschule Karlshuld mit Bussen zum Verkehrstag.

Verkehrssicherheitstage in Neuburg: 800 Schüler sind dabei

In der Parkschule erwartet sie ein mit Fachleuten bestückter Rundkurs mit 17 Stationen. Von Erster Hilfe über Feuerlöschen, Motorradsimulator bis zur Rauschbrille kann alles ausprobiert werden. Thomas Röder (Verkehrswacht Pfaffenhofen) ist mit dem Aufprallschlitten und Franz Dobesch (Kelheim) wieder mit dem Überschlagsimulator gekommen.

Feuerwehrkommandant Markus Rieß bei Löschübungen mit den Schülern. Foto: Winfried Rein

Zunächst wagen sich nur Mutige ins Überschlagauto, meistens die Mädchen. Dann merken die jungen Besucher, dass es eine einmalige Gelegenheit ist, eine solche Unfallsituation zu testen. „Am Anfang war es schlimm, aber ich habe es geschafft“, sagt Selina nach dem Aussteigen. Ruhe bewahren, die Füße aufs Armaturenbrett, den Druck vom Sicherheitsgurt nehmen „und vor allem den Kopf zum Dach hin abstützen“, diese Hinweise wiederholt Franz Dobesch dutzende Male auf dem Pausenhof. Die Jugend höre es nicht gern, „aber die 18- bis 24-Jährigen sind unsere Problemgruppe im Straßenverkehr“.

Neuburger Sicherheitstage: So gefährlich ist Handy-Tippen am Steuer

Es gibt Vorträge über Drogenmissbrauch, begleitetes Fahren, Gericht, Personenrettung und auch über die Notfallseelsorge. „Die Rauschbrille hat alle beeindruckt, die jungen Leute waren sehr motiviert“, urteilte Roland Schmid von der Fahrschule Libal. Feuerwehrkommandant Markus Rieß ließ seine Teilnehmer Löschübungen machen und Opfer aus einem Unfallauto bergen.

Wie schnell man die Kontrolle verliert, wenn man als Autofahrer WhatsApp-Nachrichten eintippt, ließ Anja Jacobsen beim Gokart-Fahren in der Turnhalle demonstrieren. Unfallfrei durch den Parcours lenken und acht Aufgaben auf dem Handy zu lösen, das hat keiner geschafft. „Lasst das Handy weg und konzentriert euch aufs Fahren“, appelliert Kriminaldirektor a. D. Jürgen Schermbach an die Jugendlichen. Grundsätzlich hofft er, dass von den Sicherheitstagen „viel hängen bleibt“ und das Neuburger Modell vielleicht doch noch Schule macht.