Verkehrsverein Neuburg will ein Niedrigenergiehaus

Plus Neue Heizung, Fenster und Dämmung für das Vereinsheim des Verkehrsvereins "Freunde der Stadt Neuburg". Ried war die "Keimzelle" der Raiffeisenbank Neuburg.

"Mit der Zeyt" geht der Verkehrsverein Neuburg auch mit seinem Domizil im Stadtteil Ried. Für rund 200.000 Euro lässt der Verein derzeit die frühere Raiffeisenbank energetisch sanieren.

Dazu gehören unter anderem der Einbau einer Heizung mit Holzpellets (statt Öl), neue Fenster, Belüftung und die Dämmung von Dach und Fassade. Man richte sich exakt nach den Vorgaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die 40.000 Euro Zuschuss gewähre, so Marktvogt Friedhelm Lahn. Zur weiteren Finanzierung nehme man ein Darlehen auf und beantrage Fördermittel bei Stadt und Landkreis.