Verkostung und Verkauf: In der Rennbahn findet eine Weinbörse statt

Weinhändler Wilfried Greben bietet in der Neuburger Rennbahn eine Weinverkostung mit Verkauf an. Doch wie steht es um die Herrschaftszeiten-Weinbörse im Marstall?

Auf ein Gläschen Wein: Wilfried Greben, Chef von Weinparadiso am Neuburger Oswaldplatz, veranstaltet am Wochenende eine Weinbörse in der Rennbahn. Die Veranstaltung findet am Freitag, 11. November, von 18 bis 22 Uhr statt. Am Samstag, 12. November, geht es dann um 17 Uhr weiter. Im Anschluss an die Weinverkostung findet von 21 bis 24 Uhr eine ausgelassene After-Work-Party statt.

Eintrittskarten gibt es für 19,90 Euro unter www.weinparadiso.de oder an der Abendkasse. Dieser Preis umfasst ein Weinglas sowie zehn Weinproben, Brot und Mineralwasser. Es gibt auch die Möglichkeit, einzelne Weine zu kaufen. Für die Verkostung stehen Weine unter anderem aus Italien, Spanien und Georgien bereit. Dazu kommen Weine aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Außerdem können Gäste die Weinbörse nutzen, um jetzt schon Weihnachtsgeschenke zu kaufen: Veranstalter Wilfried Greben und seine Frau Elli präsentieren eine Auswahl an Geschenkkörben.

Künftig könnte es in Neuburg gleich zwei Weinbörsen geben

Die Rennbahn wird die Besucherinnen und Besucher der Weinbörse mit Snacks bewirten. Auch warme Speisen können bestellt werden. Der Inhaber der Rennbahn, Baron Freiherr Umberto von Beck Peccoz, freut sich auf die Weinbörse in seinem Festsaal und steht hinter der neuen Veranstaltung unter dem Namen „Die Neue Weinbörse“. Nächstes Jahr, so der Baron, „sind wir ebenfalls mit unserem Weinfachhandel Riserva Privata als Anbieter für italiensche Weine als Partner dabei“.

Doch wie steht es eigentlich um die traditionelle „Neuburger Weinbörse“, die die Inhaber von Getränke Bergbauer alle Jahre wieder im Zuge der Veranstaltungsreihe „Herrschaftszeiten“ organisiert haben? Seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 hat die Börse im Marstall nicht mehr stattgefunden. Auch in diesem Jahr musste sie laut Chefin Ina Bergbauer-Zagel aufgrund der Planungsunsicherheit abgesagt werden. Doch mit der Pandemie noch im Nacken fallen auch die Planungen fürs nächste Jahr nicht leicht. Ina Bergbauer-Zagel verweist auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und den immer größer werdenden bürokratischen Aufwand.

Ina Bergbauer-Zagel von Getränke Bergbauer will an der "Neuburger Weinbörse" im Marstall festhalten

Dennoch wolle man an der „Neuburger Weinbörse“ festhalten und verfolge das Ziel, im Herbst 2023 wieder im Marstall vertreten zu sein. Womöglich können sich also Neuburger Weinliebhaberinnen und -liebhaber künftig auf gleich zwei Weinbörsen im Jahr freuen. (AZ, lagad)