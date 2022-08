Neuburg

11:31 Uhr

Verletzter Mann liegt an der Münchener Straße: Was ist passiert?

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in der Münchener Straße in Neuburg.

Ein Mann liegt verletzt an der Münchener Straße in Neuburg. Aktuell ist unklar, was passiert ist. Die Polizei sucht die Fahrerin eines auffälligen Sportwagens.

Ein verletzter Mann wurde am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Münchener Straße in Neuburg aufgefunden. Der 77-jährige Neuburger lag leicht verletzt neben seinem Fahrrad. Laut Polizeiangaben konnte er sich an das Geschehen bislang nicht erinnern. Die genauen Umstände sind derzeit noch nicht geklärt. Neuburg: Mann liegt leicht verletzt an der Münchener Straße Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg, Telefon 08431/6711-0, in Verbindung zu setzen. Insbesondere eine Ersthelferin/Zeugin mit einem auffallend grün-gelben Sportwagen wird gebeten, sich zu melden. (AZ)

