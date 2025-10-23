90-jährige Geschichte: Mit dem Expert-Helo-Markt verliert Neuburg ein Traditionsunternehmen

Henry Gerhard hat zwei Bücher dabei. Die beiden Chroniken zeigen die umfangreiche Geschichte seines Unternehmens. Nicht ohne Stolz blättert er durch die Seiten, erzählt von seinen Vorfahren, die den Betrieb gegründet und durch viele Jahrzehnte geführt haben. Mit ihm, dem heutigen Inhaber des Elektromarktes, wird der Name „Helo“ nun verschwinden – und damit ein Stück Neuburger Unternehmensgeschichte. Hinter dem Expert-Markt im Schwalbanger, der nun schließt, liegt eine erstaunlich spannende, 90-jährige Historie.

Der Expert-Markt Helo im Neuburger Schwalbanger schließt zum 28. November. Foto: Andreas Zidar

Expert Helo in Neuburg schließt zum 28. November

Alles begann im Jahr 1933. Sein Großvater, Henry Gerhard senior, hatte in Breslau einen Elektrohandelsbetrieb mit zwei Filialen gegründet. 1945 wurde Gerhard vertrieben, seine Flucht führte ihn nach Neuburg. Dort war der Unternehmer sofort fleißig und gründete die „Helo Beleuchtungskörper-Fabrik“. Der Firmenname setzte sich aus den Anfangsbuchstaben seines Vornamens HEnry und dem seines Sohnes LOthar zusammen. Der Betrieb fertigte Arbeitsplatzleuchten und war zunächst im Neuburger Schloss beheimatet. Die Verhältnisse nach dem Krieg waren geprägt von Mangel. In den ersten Jahren mussten die Leuchten unter anderem aus Metallresten vom Neuburger Flugplatz hergestellt werden. Andere Materialien waren meist nur im Tauschhandel erhältlich oder teils gegen Bezahlung mit gehamsterten Lebensmitteln.

Henry Gerhard hat das Unternehmen seines Großvaters in die Gegenwart geführt, doch nun muss er das Geschäft aufgeben. Foto: Andreas Zidar

Die Zeiten wurden besser, und die Firma expandierte. Die Lampen aus Neuburg verbreiteten sich deutschland- und sogar weltweit – und werden bis heute unter Liebhabern gehandelt. Nach mehreren Umzügen ließ Lothar Gerhard am heutigen Standort „Am Schwalbanger 48“ eine neue Fertigungshalle bauen. Bald musste der Unternehmer jedoch sein Geschäftsmodell ändern. Weil Firmen immer weniger auf einzelne Arbeitsplatzlampen, sondern auf große Deckenleuchten setzten, wurde 1974 die Produktion eingestellt und das Unternehmen in einen Elektro-Handelsbetrieb umgewandelt, der seit 1980 unter dem Dach der Expert-Kooperation arbeitet.

Das Elektro-Geschäft ist zuletzt immer schwieriger geworden

Henry Gerhard junior übernahm die Firma 1998 und führte sie bis heute. Doch hier endet die Geschichte von „Helo“. Das Geschäft mit Fernsehern, Kühlschränken und Co. sei zuletzt immer schwieriger geworden, berichtet der Inhaber im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Kosten für Energie und Personal seien massiv gestiegen, gleichzeitig finde man kaum noch qualifizierte Mitarbeiter. Dazu komme ein aufwendiges Geschäftsmodell. Er und seine Mitarbeiter hätten Kundinnen und Kunden den „Komplettservice“ angeboten – mit Beratung auch Zuhause, Lieferung, Montage und Reparatur, und das nur mit eigenen Mitarbeitern, ohne Subunternehmer. Das wussten die Kunden, vor allem die älteren, zu schätzen, sei aber kostenintensiv, so Gerhard.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war die Leuchten-Firma Helo im Neuburger Schloss beheimatet, zusammen mit anderen Betrieben. Foto: Sammlung Lothar Gerhard

Der 65-Jährige bemühte sich seit Jahren um eine Nachfolge, auch aufgrund seines Alters. Seine drei Kinder sind glücklich in anderen Jobs. Und auch andere, umliegende Expert-Märkte wollen den Standort Neuburg nicht übernehmen, was Einsparungen im Verbund gebracht hätte. So blieb Gerhard keine andere Wahl, als das Geschäft aufzugeben. Es wird zum 28. November schließen. Natürlich sei dieser Schritt traurig, auch angesichts der Historie seiner Vorfahren. „Aber ich sehe der Realität ins Auge. Ohne massive Veränderung wäre es nicht weitergegangen.“ Der Unternehmer sei dankbar für seine treuen Mitarbeiter, zuletzt waren es neun, und wolle sich bemühen, dass diese anderweitig unterkommen. Im laufenden Räumungsverkauf habe er sich bereits von zahlreichen Stammkunden verabschieden können. Und es gibt noch einiges zu tun: In den kommenden Wochen ist ein volles Auftragsbuch abzuarbeiten. Dann freut sich Gerhard, nach arbeitsreichen Jahrzehnten, auch auf den Ruhestand.