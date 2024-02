Neuburg

Verlustreiches Angebot in Neuburg: „Wir brauchen mehr Gäste im Parkbad“

Plus Jährlich 98.000 Besucher im Neuburger Hallenbad sind Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zu wenig. Das Restaurant verzeichnet mittlerweile guten Zuspruch.

Von Winfried Rein

Die Kasse ist leer – beim Geldbeutelwaschen mit den Burgfunken war Oberbürgermeister Bernhard Gmehling im Hallenbad genau richtig. Das Neuburger Parkbad ist die attraktivste und gleichzeitig verlustreichste Einrichtung der Stadtwerke. Rund 50.000 Besucher sind seit Saisonstart im September gekommen.

„Es könnten schon mehr sein“, findet OB Gmehling in Übereinstimmung mit Werkleiter Ernst Reng und Bäderchef Andreas Bichler. Nach den Restriktionen der Pandemie ist das Bad nicht mehr so richtig in Schwung gekommen. Vielleicht liegt die momentane Zurückhaltung auch am erhöhten Eintrittspreis. Der Werkausschuss hat sechs Euro für drei Stunden festgelegt. Die „Sportkarte“ für eine Stunde Schwimmen kostet 3,50 Euro.

