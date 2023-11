Neuburg

"Operation am offenen Herzen": Neuburger Stadtmarketing zieht Bilanz

Plus Der Umbau der Einkaufsstraße in Neuburg war für die Händler eine Herausforderung bei laufendem Betrieb. Das Stadtmarketing zieht am Ende eine positive Bilanz. Gute Nachrichten gab es auch an anderer Stelle.

292 Mitglieder und Ausgaben in Höhe von rund 340.000 Euro. Das sind die nackten Zahlen aus dem Stadtmarketing Neuburg. Der Verein, der sich um die Vermarktung der Stadt kümmert, hat aber im vergangenen Jahr einiges mehr bewegt als nur diesen Eurobetrag. Hinter dem Geld stehen mehrere Veranstaltungen, Werbeaktionen und ein immer wichtiger werdendes Online-Marketing. Das erläuterte Citymanager und Geschäftsführer des Stadtmarketings, Michael Regnet, bei seiner letzten Jahreshauptversammlung. Er verlässt, wie bereits berichtet, das Stadtmarketing Neuburg zum Jahresende.

Es seien alles andere als einfache Jahre gewesen, so Regnet, der bei der Jahreshauptversammlung weiter als bis ins vergangene Jahr zurückblickte. Die Zeit mit Corona sei besonders fordernd für die Neuburger Geschäftswelt gewesen. Dazu kam dann noch das Baustellenmanagement, zuerst in der Schmid- und dann in der Färberstraße. All diese Maßnahmen zum Aufhübschen der Innenstadt sind fertig und Regnet zog eine positive Bilanz der Bauphase. Im Grunde sei es mit einer Operation am offenen Herzen vergleichbar, denn die Geschäfte im Baustellenbereichen hätten weiter ihre Kunden empfangen können. Zudem lobte er die Zusammenarbeit mit der Stadt, die bei diversen Veranstaltungen bestens klappe.

