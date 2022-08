Vermehrter Flugbetrieb in Neuburg auch am Wochenende

Wegen der Verlegung von Flugzeugen ist ein erhöhter Betrieb beim Neuburger Fliegerhorst unumgänglich.

Im Zuge der Verlegung von Luftfahrzeugen nach Australien für eine Übungsteilnahme findet vom 13. August bis 15. August Flugbetrieb auf dem Fliegerhorst Neuburg mit dem Transportflugzeug A400M und Eurofightern statt. Konkret ist am kommenden Samstag der Start von einem A400M ab 8 Uhr und die Landung von zwei A400M im Laufe des Vormittags geplant.

Diese sind derzeit für einen Start am nächsten Tag (14.08.2022) vormittags geplant. Die Eurofighter starten am 15. August gegen 16.30 Uhr vom Fliegerhorst Neuburg in Richtung Australien. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis. (AZ)