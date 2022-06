Vermessungsflüge: Erhöhter Flugbetrieb in Neuburg

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg führt wieder Vermessungsflüge durch. Deshalb kann es im Stadtgebiet zu einem erhöhten Flugbetrieb kommen.

Am Donnerstag, 30. Juni, finden in der Zeit von 12.40 bis etwa 14.40 Uhr beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg Vermessungsflüge statt. Wie der Militärverband mitteilt, kann es infolgedessen bei geeigneten Wetterlagen zu einem erhöhten Flugbetrieb kommen.

Die Einhaltung der Mittagspause kann leider nicht gewährleistet werden. Der Verband bittet um Verständnis. Bei Fragen oder Beschwerden wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Nummer 0800/8620730 oder an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)