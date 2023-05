Vermisstes zwölfjähriges Mädchen droht in Neuburg mit Sprung in die Tiefe

Ein Mädchen aus einer Betreuungsstätte in Neuburg war als vermisst gemeldet. Als die Polizei die Zwölfjährige findet, will diese von einem Baugerüst springen.

Die Suche nach einem zwölfjährigen Mädchen aus Neuburg hat am Montagabend die Polizei Neuburg für einige Stunden beschäftigt. Die Teenagerin, die in einer Betreuungseinrichtung in Neuburg untergebracht ist und wohl schon mehrfach von dort ausgerissen ist, war gegen 17 Uhr erneut als vermisst gemeldet worden.

Gegen 18.30 Uhr entdeckten die Polizeibeamten das Mädchen vor dem Landratsamt auf. Doch sie wehrte sich dagegen, in die Betreuungsstätte zurückzukehren, und nahm Reißaus. Noch dazu kletterte sie auf das Baugerüst am Landratsamt und drohte den Beamten damit, sich in die Tiefe zu stürzen.

Die Beamten konnten den angedrohten Sprung glücklicherweise verhindern und das Mädchen wieder vom Baugerüst holen – das allerdings nicht ohne Blessuren. Denn das Mädchen wehrte sich auch hier mit Tritten und Kratzen. Sie biss einen Beamten in den Nacken und verletzte ihn leicht. Laut Angaben der Polizei Neuburg blieb den Beamten nichts anderes übrig, als die Zwölfjährige zu fesseln. Sie wurde dann mithilfe der Drehleiter der Neuburger Feuerwehr sicher zurück auf den Boden gebracht.

Um das Mädchen kümmerten sich anschließend Ärzte der kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik in Neuburg, die sie zu weiteren Beobachtung über Nacht auf der Station behielten. (AZ)

