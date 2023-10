Verrauchte Wohnung löst Feuerwehr-Einsatz in der Neuburger Altstadt aus

Die Neuburger Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in der oberen Altstadt in Neuburg aus. Der Grund war eine verrauchte Wohnung.

Die Neuburger Feuerwehr musste am frühen Mittwochabend zu einem Einsatz in der oberen Altstadt ausrücken. Gegen 18.30 Uhr wurde den Einsatzkräften eine verrauchte Wohnung in der Landschaftsstraße mitgeteilt. Die Feuerwehr schickte vier Fahrzeuge und etwa 20 Helfer, berichtet Zugführer Michael Wesp auf Nachfrage.

Neuburg: Feuerwehr-Einsatz in der oberen Altstadt

Wie sich herausstellte, war in einer Wohnung im ersten Stock ein Holzofen angezündet worden. Der Rauch zog jedoch nicht durch den Kamin ab, sondern entwich in eine Wohnung im zweiten Stock. Diese Räumlichkeiten waren in der Folge massiv verraucht, so Wesp. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner haben nach seinen Angaben das Gebäude selbstständig verlassen. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten den Kamin und entrauchten die Wohnung. Über die Drehleiter und mithilfe einer Wärmebildkamera untersuchten sie außerdem den Kamin von oben. Auch ein Kaminkehrer rückte zur Überprüfung der Feuerstelle an. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. (ands)