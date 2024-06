Neuburg

Verrückt nach Schildkröten: Wilhelm Mayers Passion für Reptilien

Der Neuburger Wilhelm Mayer (r.) will seine Schildkröten einmal an seine Enkelin Helena Mayer (2 v. l.) weitergeben. Auch Ehefrau Christa (2 v. r.) und Enkel Lorenz (l.) kümmern sich gerne um die Tiere.

Plus Der Neuburger Wilhelm Mayer ist verrückt nach Schildkröten und hält über 20 Exemplare in seinem Garten. Wie er dazu kam und warum eine davon dem Freistaat Bayern gehört.

Von Tim Graser

Ein Bein auf der kleinen Backsteinmauer abgestützt, bewundert Wilhelm Mayer seine Gehege im Garten und zeigt mit dem Finger auf einen der Teiche darin. "Das da hinten sind die Amerikaner, die sind ein bisschen aggressiver als die Europäer", sagt er und lacht. Die "aggressiven Amerikaner", von denen Mayer spricht, sind vierbeinige, gut gepanzerte Rotwangen-Schmuckschildkröten, die in Nordamerika beheimatet und deutlich beißfreudiger als ihre europäischen Artgenossen sind, die im Nachbarteich schwimmen.

Zwei Teiche, ein Aquarium, eine beheizte Aufzuchtbox für die Eier, ein Gewächshaus mit automatischer Temperatursteuerung als Rückzugsort und mitten darin: 22 Schildkröten von drei verschieden Arten und mit vielen verschiedenen Namen: Mona, Lisa, Odin, Freya, JLO und Sumpfi sind nur einige davon. Der Neuburger Wilhelm Mayer bezeichnet sich selbst als "ein wenig verrückt", aber die Tiere haben es ihm einfach angetan. Ob aus Holz, Stein oder lebendig: In Mayers Garten wimmelt es von Schildkröten, eine kleine aus Silber hängt an einer Kette um seinen Hals. "Ich war immer schon ein Spinner für Reptilien", sagt er, während er kleine Fischkadaver aus einer Plastikschüssel in den Teich legt, die kurz danach von Schildkrötenköpfen eingefangen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

