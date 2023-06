Verschlossene Läden: Neuburger Apotheken demonstrieren gemeinsam

Die meisten Kunden zeigen Verständnis beim Apotheken-Streik in Neuburg. Die Einnahmen sinken und die Nachwuchsprobleme nehmen weiter zu.

Sinkende Erlöse, extreme Bürokratie und Personalmangel beklagen die Apotheker. Am Mittwoch haben sie deutschlandweit dicht gemacht, auch in Neuburg und Karlshuld. Acht von neun Apothekerinnen und Apothekern kamen zu einer kleinen „Demo“ in die Weinstraße. „Die Kunden zeigen viel Verständnis für unseren Protest“, versicherte Dr. Andrea Kragler, die meisten seien relativ gut informiert. Eine Passantin sprach von „Jammern auf hohem Niveau“ und Kunde Fritz Goschenhofer fragte gleich nach einer „Kollekte“. Er ließ sich aber rasch darüber aufklären, dass die aktuelle Lage der Apotheken mit der Prosperität früherer Jahrzehnte nicht mehr zu vergleichen sei.

Damals gab es noch kaum Internethandel. Der ist auch für die Apotheken zu einer enormen Konkurrenz herangewachsen. „Die Leute bestellen doch alles im Internet“, findet Passantin Judith Forster, „die sollen sich an der eigenen Nase fassen, wenn die Innenstädte veröden". Wenn in Deutschland mit 17.900 Apotheken der Bestand auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gesunken sei, so Apotheker Dominik Weigl, dann habe das viel mit mangelnder Wertschätzung und dem Versagen der Politik zu tun. Die Apotheken und ihre Versorgung „werden kaputtgespart“.

Apotheken in Neuburg schließen für einen Tag aus Protest

Die Lieferengpässe für bestimmte Medikamente forderten ihn und seine Kolleginnen in besonderer Weise. „Wir müssen flexibel arbeiten, Notdienste und Schichten einlegen, um die Bevölkerung ausreichend zu versorgen.“ Eine gerechte finanzielle Anerkennung gebe es nicht. Der Festbetrag bleibe seit zehn Jahren unverändert, aber die Kosten stiegen regelmäßig. Viele Apotheken geben aus wirtschaftlichen Gründen und wegen Nachwuchsmangels auf. Für den Studiengang Pharmazie braucht man Bestnoten und Erfolg im Auswahlverfahren.

Dominik Weigl, Inhaber der Brüder-Apotheke und der Filiale am Schrannenplatz, nennt Beispiele. Für die Versorgung eines Inkontinenz-Patienten bezahlten einige Krankenkassen 12,90 Euro pro Monat, „das kann nicht reichen". Und grundsätzlich „bezahlen wir für jedes Rezept rechnerisch 27 Cent drauf“, bekräftigt Oliver Müller-Pfaff (Elisen-Apotheke). Der Verdienst beschränke sich derzeit ausschließlich auf rezeptfreie Medikamente und Mittel. Für chronisch Kranke verlange die Bürokratie für jede Medikamentenreihe neue Genehmigungen. „Ich muss dann mit den Kassen neue Verträge machen“, so Dominik Weigl. Er fragt, „ob wir überhaupt 93 Krankenkassen mit großer Selbstverwaltung brauchen?“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Kassen kommen bei den Apothekern derzeit ganz schlecht weg. Die Neuburger Gilde will sich zu Wort melden, bis es höhere Festbeträge und Ausgleich für die herausfordernde Arbeit gibt. „Ich finde es gut, dass wir hier mit einer Stimme sprechen“, urteilte Marina Eibl von der Birken-Apotheke Karlshuld. Der Notdienst war während der Demo durch die Easy-Apotheke am Südpark gesichert.

