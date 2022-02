Neuburg

vor 32 Min.

Versenkter Zylinder an Schrannenplatz in Neuburg taucht nicht auf

So oder so ähnlich könnte auch ein Poller vor dem Café Zeitlos aussehen - wenn man ihn nur mal sehen könnte.

Plus Am Schrannenplatz in Neuburg wurde vor über einem halben Jahr ein versenkbarer Poller installiert. Bislang hat er seinen Dienst als temporäre Straßensperrung aber noch nicht angetreten.

Von Manfred Rinke

Seine Funktion ist recht schnell erklärt. Poller hoch: Kein Auto kommt durch. Poller runter: Autos fahren. Im Grunde ist es eine einfache, durchaus auch sinnvolle Sache, die sich die Stadt einiges kosten ließ und nach jahrelanger Diskussion Mitte vergangenen Jahres zwischen dem Café Zeitlos und dem Schrannenplatz endlich auch umsetzte. Ein versenkbarer Poller in der Straße für schlappe 25.000 Euro. Die Sache hat nur einen Haken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

