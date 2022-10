Verstoßen und verlacht: Einmannstück begeistert Theaterbesucher

Auf der Bühne des Neuburger Stadttheaters steht Schauspieler Marco Michel ganz alleine. Er spürteinem düsteren Schicksal nach und das alles unter dem romantischen Namen „Ein Kuss“.

Was hätte nur aus ihm werden können? Aus ihm – Antonio Ligabue – dem Adoptivkind, dem psychisch Auffälligen, dem stets Einsamen? Wäre er doch nur 13 Tage später geboren worden – dann im Jahr 1900 – wäre sein Leben vielleicht glücklicher geworden. Um dieses Dilemma ging es jüngst in Neuburger Stadttheater,

Der Schweizer Schauspieler Marco Michel spürte in seinem Einpersonenstück „Ein Kuss - Antonio Ligabue“ nach dem Buch und unter der Regie von Mario Perrotta auf beeindruckende Art und Weise dem Leben des „Schweizer van Goghs“ nach. Der Titel des Theaterstückes „Ein Kuss“ steht dabei gleichsam für die unerfüllten menschlichen Begegnungen, die fehlende menschliche Nähe, die der bis ins Alter verlachte Künstler vermissen musste.

Marco Michel ließ auf der Bühne eine äußerst dichte, spannungsgeladene und oftmals tragische Atmosphäre entstehen. An drei riesigen Plakatwänden zeichnete er mit kräftigem ausdrucksstarken Kohlestrich Figuren, Menschen denen der Maler begegnet war, die seinen Lebensweg wissentlich oder auch zufällig beeinflusst haben. Mithilfe dieser Arbeiten und den intensiven Dialogen, die die Figur des Antonio mit den papierenen Geschöpfen führte, zeichneten Schauspieler und Regisseur das eher düstere Leben des Künstlers nach. Ein Leben in Pflegefamilien, in Heimen, im Wald, verstoßen, ausgewiesen, verlacht, abgelehnt. Nur die Malerei blieb immer bei ihm. Er malte mit allem: mit Gras, „Pisse“, Erde; was es eben so gab. Nur über diesen künstlerischen Ausdruck konnte eine Begegnung von Antonio Ligabue mit seinem Gegenüber, mit der Welt erfolgen.

"Ein Kuss" wird im Neuburger Stadttheater gezeigt

Die Zuschauer wurden gleichsam eingezogen in die wilden Lebensstrudel der düsteren Welt des einsamen Malers. Sie erlebten dessen künstlerischen Schaffensprozesse fast hautnah mit. Sie empfanden seine abgrundtiefe Einsamkeit und menschliche Isolation - bedingt durch eine verständnislose Gesellschaft und ein vermutlich auffälliges soziales Verhalten des Malers. Auch die späte Entdeckung bzw. Förderung durch Marino Mazzacurati konnte Antonio Ligabue nicht mehr zu einem glücklichen Dasein verhelfen. Die Gäste des Neuburger Stadttheaters erlebten großes Theater mit „Der Kuss“!

Weiter geht es im Neuburger Stadttheater im Rahmen der „Starken Stücke“ mit einem Kriminaltheater. „Fisch zu viert“ wird am 21. und 22. Oktober jeweils um 20 Uhr aufgeführt. Karten gibt es bei der Tourist-Info und in der stadtbücherei, außerdem an der Abendkasse.