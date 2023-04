Versuchter Einbruch in Neuburger Geschenkeladen

Bei einem versuchten Einbruch in ein Neuburger Geschäft entsteht ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, im Tatzeitraum zwischen 15. April um 15 Uhr und dem 17. April um 9.20 Uhr, die Hintertür eines Geschäftes für Geschenkideen in der Münchener Straße in Neuburg aufzuhebeln, was diesem offensichtlich nicht gelang. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Gestohlen hat der Täter nichts.

Bereits Anfang des Monats zwischen dem 1. April und dem 3. April kam es dort zu einem ähnlichen Vorfall. Auch damals gelang es dem unbekannten Täter nicht, in das Geschäft einzudringen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)