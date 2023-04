Versuchter Einbruch in Neuburger Teestube

Ein Unbekannter versucht in ein Neuburger Geschäft einzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeuen.

In der Neuburger Schmidstraße hat ein Unbekannter verucht, in die Teestube einzubrechen. Das teilte die Polizei mit. Am Sonntag gegen 1.20 Uhr hatte ein 27-Jähriger Neuburger den Einbruchsversuch beobachtet.

Der Unbekannte versuchte mit einem Hebelwerkzeug ein Fenster im Erdgeschoss zu Öffnen. Während der Neuburger den Notruf alarmierte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand schaffte es der Täter nicht ins Gebäude und er erbeutete somit nichts. Am angegangen Fenster entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)