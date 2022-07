Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kommt zu Besuch nach Neuburg

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht das Taktische Luftwaffengeschwader in Neuburg

Im Rahmen ihrer Sommerreise besucht die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Freitag das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Ziel ist es der Ministerin einen Einblick in den Standort zu gewährleisten. Seit Montag, 11. Juli besucht sie verschiede Standorte der Bundeswehr in ganz Deutschland, um sich ein Bild zur Einsatzbereitschaft der Truppen zu verschaffen. (taf)