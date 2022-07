Verteidigungsministerin ist zu Gast - doch Eurofighter können nicht fliegen

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht das Geschwader in Neuburg, um die Einsatzfähigkeit zu prüfen. Ausgerechnet jetzt haben die Eurofighter technische Probleme.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht an diesem Freitag das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Sie will sich vor Ort einen Eindruck von der Einsatzfähigkeit der Truppen machen. Doch ausgerechnet jetzt ist die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe eingeschränkt. Eigentlich sollte Lambrecht die Alarmrotte demonstriert werden, die den gesamten süddeutschen Luftraum absichert.

Doch die Ministerin kann in Neuburg keine startenden Eurofighter sehen. Dahinter stecken mögliche technische Probleme. Wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilt, geht es um Gasdruckkartuschen für die Schleudersitze. Deren Hersteller hat am Donnerstagabend mitgeteilt, dass einige Chargen fehlerhaft sein könnten.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist an diesem Freitag zu Besuch beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Eigentlich sollten ihr startende Eurofighter demonstriert werden. Doch wegen technischen Problemen bleiben die Maschinen sicherheitshalber am Boden. Foto: Katrin Kretzmann

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht in Neuburg, doch Eurofighter können nicht starten

Es könnte also Probleme beim Auslösen des Schleudersitzes geben. Deshalb hat sich die Luftwaffe aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, den Übungsflugbetrieb bis auf Weiteres einzustellen. Darunter fällt auch die Demonstration für die Bundesverteidigungsministerin. Man müsse nun überprüfen, wie viele Flugzeuge konkret betroffen sind, heißt es von der Luftwaffe. Wie lange dies dauert, könne man aktuell nicht mitteilen. Der Sprecher betont, dass die Alarmrotte zur Sicherung des Luftraums weiterhin gewährleistet ist.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht im Rahmen ihrer Sommerreise verschiedene Standorte der Bundeswehr in ganz Deutschland, um sich ein Bild von der Einsatzbereitschaft der Truppen zu verschaffen, an diesem Freitag macht sie Halt in Neuburg. Vor Ort will man den Besuch der Verteidigungsministerin nutzen. Der Heimatabgeordnete im Bundestag, Reinhard Brandl, überreichte Lambrecht ein Schreiben, in dem es um die Errichtung von Windrädern auf dem Hainberg geht. (ands)

