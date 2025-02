Leichter Knick im Tourismus: Neuburg hofft auf gutes Schloßfestjahr

Im Tourismus gab es 2024 in Neuburg einen kleinen Knick. Die Übernachtungen sanken um neun Prozent auf 97.000 und es kamen 23 Prozent weniger Gäste aus dem Ausland. Finanzielle Dinge und das mäßige Wetter mögen Gründe gewesen sein, am Angebot kann es nicht gelegen haben. „Das ist nach wie vor exzellent in Neuburg und die Städtereisen boomen sogar“, berichtet Tourismuschefin Christiane Dusse.

Winfried Rein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christiane Dusse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tourismuszahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis