Neuburg

12:00 Uhr

Verzögerungen: Was wird aus der Energiepreisbremse in Neuburg?

Plus Zahlreiche Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Neuburg warten auf die Entlastungen durch die Energiepreisbremse. Der Druck für Versorger und Bürger ist hoch.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Mit der Energiepreisbremse möchte die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger vor allzu hohen Ausgaben für Strom und Gas schützen. Ab 1. März, rückwirkend zum 1. Januar, erhalten Kunden 80 Prozent des Vorjahres-Verbrauchs zum gedeckelten Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde Strom, zwölf Cent für Gas und 9,5 Cent für Fernwärme. In der Werkausschusssitzung am Dienstag ging es um die Frage, welche Folgen die Energiepreisbremse in Neuburg mit sich bringt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen