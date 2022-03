Vhs-Ballet aus Neuburg tritt mit "Die Puppenfee" auf

Plus Das Neuburger Vhs-Ballett kehrt mit dem Stück „Die Puppenfee“ auf die Bühne zurück. Wie das Ensemble die Corona-Monate bewältigt hat und warum das Stück hervorragend in die Zeit passt.

Lockdown, Online-Unterricht, Distanz – unter diesen Bedingungen eine Ballettaufführung zu planen, scheint schier unmöglich. Dass es aber doch möglich ist, beweist Mary Anne Strobel, Tanzlehrerin an der Neuburger Volkshochschule. Mit „Die Puppenfee“ wagt sie nach zwei aufführungsfreien Jahren wieder eine Inszenierung im Neuburger Stadttheater.