VIB Vermögen AG in Neuburg bleibt auf Kurs steil nach oben

Das börsennotierte Unternehmen aus Neuburg verbesserte trotz des herausfordernden Marktumfeldes im ersten Halbjahr 2022 seine Finanzkennzahlen. Die Bruttomieteinnahmen etwa markieren den bislang höchsten Wert der Unternehmensgeschichte.

Die VIB Vermögen AG aus Neuburg konnte trotz des herausfordernden Marktumfeldes ihre Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2022 weiter verbessern. Die erwirtschafteten Bruttomieteinnahmen in Höhe von 46,6 Millionen Euro markieren den höchsten Stand, der in der fast 30-jährigen Unternehmensgeschichte innerhalb eines Halbjahres erwirtschaftet wurde.

Der Anstieg um 5,2 Prozent (Vorjahreszeitraum: 44,2 Millionen Euro) ist auf die zusätzlichen Mieteinnahmen aus den Immobilien zurückzuführen, die während des Berichtszeitraums in das Portfolio aufgenommen wurden. Die annualisierte Nettomiete beträgt rund 92,1 Millionen Euro. Gleichzeitig blieb die Leerstandsquote auf Konzernebene mit 1,4 Prozent auf einem erfreulich niedrigem Niveau. Zum Bilanzstichtag am 30. Juni zählten 106 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von knapp 1,3 Millionen Quadratmetern zum Bestand der VIB Vermögen AG. Das Eigenkapital wuchs seit dem Jahresende 2021 um 35,7 Millionen Euro auf 635,3 Millionen Euro

Zum 30. Juni waren insgesamt 27.710.009 Aktien der VIB Vermögen AG mit einem Wert von je 58,06 Euro im Umlauf

Im zweiten Quartal 2022 wurde das Immobilienportfolio des VIB-Konzerns neu bewertet. Der Net Asset Value (NAV) als Substanzwert der Gesellschaft stieg zum 30. Juni deutlich auf 1,6 Milliarden Euro (31. 12. 2021: 813,2 Millionen Euro). Bezogen auf die zum 30. Juni 2022 im Umlauf befindlichen 27.710.009 Aktien entspricht das einem unverwässerten NAV je Aktie von 58,06 Euro gegenüber 29,35 Euro zum 31. Dezember 2021.

Während des Berichtszeitraums wurden einige Meilensteine erreicht, die künftig zum weiteren Wachstum der VIB Vermögen AG beitragen werden. Im Januar 2022 erfolgte die planmäßige Fertigstellung und Übergabe des Erweiterungsbaus einer Logistikimmobilie in Schwäbisch Gmünd, wodurch sich die Gesamtnutzfläche des Logistikobjekts um 6100 Quadratmeter auf 22.500 Quadratmeter erhöht hat. Im Zuge der Erweiterung wurde auch der Mietvertrag auf sieben Jahre verlängert.

Startschuss für die Vermarktung eines der größten Entwicklungsprojekte der VIB Vermögen AG fiel im Februar 2022 in Erding

Im Februar 2022 fiel der Startschuss für die Vermarktung eines der größten Entwicklungsprojekte der VIB in den letzten Jahren. Auf dem 215.000 Quadratmeter großen Grundstück in Erding ist die Errichtung des Projekts „Next Horizont“ mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 79.000 Quadratmeter geplant. Im ersten Halbjahr wurde zudem ein rund 41.000 Quadratmeter großes, voll erschlossenes Grundstück in Ingolstadt erworben und mit einem angrenzenden rund 10.000 Quadratmeter umfassenden Bestandsgrundstück der VIB zusammengelegt. Auf dem Gesamtareal soll ein Objekt im Bereich Logistik und Light Industry entstehen.

Sofern die wirtschaftliche Lage in Deutschland weiter stabil bleibt, geht der Vorstand weiter davon aus, Umsatzerlöse zwischen 103 und 109 Millionen Euro erzielen zu können. Der um Bewertungseffekte und Sondereinflüsse bereinigte Gewinn vor Steuern dürfte auf einen Wert zwischen 67 und 71 Millionen Euro steigen. (AZ)