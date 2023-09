Neuburg

17:15 Uhr

Videokameras am Bahnhof? Neuburger Polizei geht gegen Fahrraddiebe vor

Der Neuburger Polizeichef Heinz Rindlbacher nimmt die Fahrraddiebstähle am Bahnhof sehr ernst. Er befürwortet dort eine Videoüberwachung.

Plus Die Meldungen über in Neuburg gestohlene Fahrräder häufen sich in den vergangenen Wochen. Doch nimmt das Problem tatsächlich dauernd zu?

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Immer wieder eine Polizeimeldung über ein gestohlenes Fahrrad: In Neuburg scheint es nicht ruhig zu werden um Vorkommnisse, bei denen Zweiräder verschwinden. E-Bikes kommen weg, Räder werden vermisst und immer wieder fällt der Bahnhof als Ort des Geschehens auf. Doch sind die Diebstähle tatsächlich mehr geworden?

Die Neuburger Polizei kann beruhigen. Chef Heinz Rindlbacher kann nachvollziehen, dass aktuell der Eindruck besteht, die Fahrraddiebstähle seien besonders hoch. Ein Blick auf die Zahlen zeige jedoch, dass dies nicht stimmt, ganz im Gegenteil. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Fahrraddiebstähle sogar rückläufig. Während im Jahr 2022 von Januar bis August 108 Diebstähle gemeldet wurden, waren es im gleichen Zeitraum 2023 insgesamt 85 gemeldete Fälle. Ein Grund zur Freude also? Nein, sagt Rindlbacher klar: "Auch 85 Fälle sind zu viel." Außerdem gebe es trotz der rückläufigen Zahlen ein eindeutiges Sorgenkind.

